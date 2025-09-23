Sirenen heulen ohne Grund: Funksystem gehackt?

Man gehe davon aus, dass es sich um jemanden handelt, der sich gut mit dem System auskenne. „Wir vermuten, dass die Person über technische Kenntnisse im Bereich Feuerwehrfunks und Alarmierung verfügt. Wir haben zudem eine unbefugte Funkaussendungen festgestellt. Es wurden Fünf-Ton-Sirenencodierungen gesendet“, heißt es von betroffenen Feuerwehren aus dem Raum Spittal, Lurnfeld und im Lieser- und Maltatal. Die Vorfälle, bei denen es zu den Alarm-Auslösungen kam, ereigneten sich im Zeitraum von drei Tagen im August.