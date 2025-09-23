Sirenen heulen ohne Grund: Funksystem gehackt?

Ein schlechter Scherz? In Oberkärnten gingen gleich mehrere Alarmsirenen los – jedoch ohne Einsatzmeldung. Die Polizei und sogar der Fernemeldedienst waren auf Tätersuche. Die „Krone“ weiß, was die Ermittlungen ergeben haben.
Sirenen, die plötzlich losheulen, beschäftigten Polizei und Feuerwehren in Oberkärnten. Denn sie heulten nicht wegen Verkehrsunfällen, Bränden oder Notsituationen, sondern ohne Einsatzmeldung!
Doch von einem technischen Defekt gehen Zuständige nicht aus. „Hier dürfte sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt und sich durchs Sicherheitssystem gehackt und in Folge die Alarme ausgelöst haben“, ärgern sich die Feuerwehren.
Man gehe davon aus, dass es sich um jemanden handelt, der sich gut mit dem System auskenne. „Wir vermuten, dass die Person über technische Kenntnisse im Bereich Feuerwehrfunks und Alarmierung verfügt. Wir haben zudem eine unbefugte Funkaussendungen festgestellt. Es wurden Fünf-Ton-Sirenencodierungen gesendet“, heißt es von betroffenen Feuerwehren aus dem Raum Spittal, Lurnfeld und im Lieser- und Maltatal. Die Vorfälle, bei denen es zu den Alarm-Auslösungen kam, ereigneten sich im Zeitraum von drei Tagen im August.
Exekutive wurde eingeschaltet
Weil es sich um eine schwerwiegende Störung und die Gefährdung von Alarmierungsabläufen handelt, wurden auch die Funküberwachung der österreichischen Fernmeldebehörde sowie die Exekutive eingeschaltet.
Von solchen unüberlegten und nicht lustigen Handlungen soll man die Finger lassen, da es sich um ein Alarmsystem für Notfälle handelt!
Martin Tidl, Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten
Ermittler gehen davon aus, dass sich der Täter im Nahbereich der Feuerwehrhäuser aufgehalten und dort Aussendungen mittels einer illegalen Funkeinrichtung durchgeführt hat. „Doch weil es seither keine Vorfälle mehr gegeben hat, ist die Sache für uns vorerst erledigt“, sagt Martin Tidl von der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten und rät: „Von solchen unüberlegten und nicht lustigen Handlungen soll man die Finger lassen, da es sich um ein Alarmsystem für Notfälle handelt!“
Wer dahintersteckt, ist nach wie vor unklar. Ermittlungen wurden eingestellt.
