Nur für Schwindelfreie: Frühstück in luftiger Höhe

Schauplatz Urfahranermarkt, 9 Uhr früh: Genau hier begann für Anna-Susanna Bramerdorfer aus Wels am Sonntag ein Erlebnis der besonderen Art. Sie durfte ihr gewonnenes, exklusives „Frühstück am Riesenrad“ einlösen – und hatte dafür ihre Schwester Barbara sowie ihre langjährige Freundin Tina ans Urfahraner Donauufer mitgebracht.
Bei frischen, aber durchaus angenehmen 11 Grad am Thermometer war es diesmal nicht nötig, die Gewinnerinnen in Decken zu hüllen – vielmehr konnten sie unbeschwert in ihre Gondel steigen und den besonderen Start in den Tag genießen. Zwischen Kaffee, Prosecco und Schinkenstangerl war genug Zeit zum Plaudern, Staunen und Lachen. Vor allem der gemeinsame Moment in luftiger Höhe machte die Fahrt für das Trio zu etwas ganz Speziellem.
„Es war ein superlustiger, cooler Mädelstrip. Gott sei Dank hat auch das Wetter mitgespielt, wir haben hoch über Linz die Aussicht sehr genossen“, schwärmte die Gewinnerin nach ihrer Rückkehr vom Riesenrad.
Markt aus einer ganz besonderen Perspektive
Damit reiht sich das Trio in die Reihe jener glücklichen „Krone“-Leser ein, die den Urfahraner Herbstmarkt einmal aus einer ganz anderen Perspektive erleben durften: nicht am Boden zwischen Messehallen und Ars Electronica Center, sondern mit Frühstück und Fernblick in luftiger Höhe.
