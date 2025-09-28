Nur für Schwindelfreie: Frühstück in luftiger Höhe

Bei frischen, aber durchaus angenehmen 11 Grad am Thermometer war es diesmal nicht nötig, die Gewinnerinnen in Decken zu hüllen – vielmehr konnten sie unbeschwert in ihre Gondel steigen und den besonderen Start in den Tag genießen. Zwischen Kaffee, Prosecco und Schinkenstangerl war genug Zeit zum Plaudern, Staunen und Lachen. Vor allem der gemeinsame Moment in luftiger Höhe machte die Fahrt für das Trio zu etwas ganz Speziellem.