Renommierter Experte

ÖVP gibt Startschuss für inoffiziellen Wahlkampf

Oberösterreich
28.09.2025 16:00
Sven Gabor Janszky ist ein weltweit renommierter Erforscher von Megatrends und ...
Sven Gabor Janszky ist ein weltweit renommierter Erforscher von Megatrends und Zukunftsprognosen.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)

Exakt zwei Jahre sind es noch bis zur nächsten Landtagswahl in Oberösterreich. Aus heutiger Sicht muss die ÖVP um Platz eins bangen, dem ihr der Koalitionspartner FPÖ streitig machen möchte. Die Landeshauptmann-Partei will daher nichts dem Zufall überlassen und praktiziert so etwas wie einen Zwischenwahlkampf.

Seit einem Monat hängen landesweit Plakate, die den LH und ÖVP-Chef Thomas Stelzer samt dem Kampagnen-Slogan „Vorsprung Oberösterreich“ zeigen. Unter diesem Motto steht auch die erste inoffizielle Wahlkampfveranstaltung: Am kommenden Mittwoch startet die ÖVP in der Linzer Tech-Base ihren sogenannten Zukunftsprozess.

Das Ziel sei es, „aus globalen Herausforderungen Chancen für Oberösterreich zu machen und aus den Vorteilen des Bundeslandes einen dauerhaften Vorsprung für die Zukunft“, heißt es aus der Partei. Dabei gelte es, „die bevorstehenden Megatrends und technologischen Umwälzungen zu beleuchten und mit den Maßstäben des christlich-sozialen Wertefundaments zu vermessen“.

Acht Bücher und mehr als 150 Studien
Als Vordenker holt sich die ÖVP dazu einen internationalen Vollprofi: Der Leiter von Europas größtem Zukunftsforschungsinstitut mit Sitz in Leipzig, Sven Gabor Janszky, wird am Mittwoch in Linz als Gastredner auftreten. Die ÖVP will ihre Neuausrichtung auf seiner Expertise aufbauen. Jansky hat acht Bücher und mehr als 150 Studien verfasst und ist ein weltweit renommierter Erforscher von Megatrends und Zukunftsprognosen.

Christian Ortner
Folgen Sie uns auf