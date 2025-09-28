ÖVP gibt Startschuss für inoffiziellen Wahlkampf

Acht Bücher und mehr als 150 Studien

Als Vordenker holt sich die ÖVP dazu einen internationalen Vollprofi: Der Leiter von Europas größtem Zukunftsforschungsinstitut mit Sitz in Leipzig, Sven Gabor Janszky, wird am Mittwoch in Linz als Gastredner auftreten. Die ÖVP will ihre Neuausrichtung auf seiner Expertise aufbauen. Jansky hat acht Bücher und mehr als 150 Studien verfasst und ist ein weltweit renommierter Erforscher von Megatrends und Zukunftsprognosen.