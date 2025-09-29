Aufsichtsrat der Lenzing tagt zu Stellen-Abbau

Der Faserhersteller ist nicht das erste heimische Unternehmen, das jüngst mit Gerüchten über die Auslagerung von Tätigkeiten ins billigere Ausland Schlagzeilen machte. Auch Lebensmittelhändler Hofer mit Sitz in Sattledt plant offenbar, wie berichtet, automatisierte Tätigkeiten an günstigere Standorte außerhalb des Landes zu verlegen. Was Oberösterreich dagegen unternimmt? „Was wir als Land tun können, machen wir. Aus dem Investitionsprogramm des Landes Oberösterreich in der Höhe von 1,5 Milliarden Euro ist bereits rund eine Milliarde Euro in die Belebung der heimischen Wirtschaft geflossen“, sagt Stelzer. „Gleichzeitig arbeiten wir als Gesetzgeber und Verwaltung daran, schlanker und effizienter zu werden.“ Dennoch würden „globale Krisen und Verwerfungen“ nicht spurlos an Oberösterreich vorbeigehen.