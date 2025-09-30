Bärenschützklamm hat seine Besucher wieder

Wanderer kommen ohne Vorbereitung

Neu ist, dass viele Gäste aus dem nahen Ausland und aus den Niederlanden hierherkommen. Die Saison lief bislang zum Glück unfallfrei, einzig manche Wanderer verlaufen sich aus Mangel an Vorbereitung. „Es kommen Leute ohne Rucksack, ohne Wasser, ohne Schutzkleidung, die denken, sie gehen da nur kurz rauf – das wird leider immer mehr.“ Auch die Mittagshitze unterschätzen manche Touristen. Deswegen gibt es Warnschilder auf Deutsch und Englisch.