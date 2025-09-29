Gebührenstreit in der Stadt der Opernburg tobt

Werner Groiß von der geeinten Opposition rechnete damals vor, dass eine vierköpfige Familie künftig um rund 900 Euro mehr zahlen müsse. Man wollte Einsparungspotenziale und neue Geldquellen aufzeigen und nicht alles auf die Bürger abwälzen, so der Tenor. Aber man werde kontinuierlich von Bürgermeister Falk nicht gehört. Der Stadtchef betont, dass es laufend Sitzungen gäbe, bei denen die Opposition dabei sein könne. „Wir diskutieren gerade ein Konsolidierungskonzept, wo wir bei Einnahmen und Ausgaben weiter nachschärfen können“, betont er, dass die nächste Sitzung bereits heute sei. Zudem „war und ist meine Tür immer offen“, sagt Falk.