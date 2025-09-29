Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klima bleibt eisig

Gebührenstreit in der Stadt der Opernburg tobt

Niederösterreich
29.09.2025 11:00
Der Protest aller Nichtbürgermeisterparteien im Rathaus geht weiter. Das politische Klima ist in ...
Der Protest aller Nichtbürgermeisterparteien im Rathaus geht weiter. Das politische Klima ist in der Burgstadt Gars am Kamp eisig.(Bild: Molnar Attila)

Alle gegen die ÖVP um Bürgermeister Martin Falk heißt es weiterhin in der der Waldviertler Stadt Gars am Kamp. Nun wurden die Gebühren beschlossen, ohne sich Verbesserungsvorschläge anzuhören, kritisiert die Opposition und rechnet vor, dass auf eine vierköpfige Familie nun pro Jahr 900 Euro mehr an Kosten zukommen werden. 

0 Kommentare

Das Klima in der Stadt der Opernburg Gars am Kamp wird den rauen Temperaturen des Waldviertels mittlerweile mehr als gerecht. Dort sprengten alle Nichtbürgermeisterparteien (SPÖ, FPÖ und Liste Servus) die Gemeinderatssitzung, indem sie vor dem Rathaus Protest anmeldeten, aber im Sitzungssaal ÖVP-Stadtchef Martin Falk sitzen ließen.

Lesen Sie auch:
Die Opposition ließ ihre Sessel im Rathaus leer und verhinderte so vorerst die ...
Sitzung „gesprengt“
Opposition ließ Ortschef im Rathaus sitzen
05.09.2025
Opposition revoltiert
900 Euro mehr zahlen: Aufstand in der Gemeinde
04.09.2025

Im Rahmen der Ersatzsitzung, bei der die Teilnehmerzahl keine Rolle mehr spielte, boxte die ÖVP mit 13 zu 10 Stimmen die umstrittene Gebührenerhöhung durch, die ab 1. Oktober in Kraft tritt.

Werner Groiß von der geeinten Opposition rechnete damals vor, dass eine vierköpfige Familie künftig um rund 900 Euro mehr zahlen müsse. Man wollte Einsparungspotenziale und neue Geldquellen aufzeigen und nicht alles auf die Bürger abwälzen, so der Tenor. Aber man werde kontinuierlich von Bürgermeister Falk nicht gehört. Der Stadtchef betont, dass es laufend Sitzungen gäbe, bei denen die Opposition dabei sein könne. „Wir diskutieren gerade ein Konsolidierungskonzept, wo wir bei Einnahmen und Ausgaben weiter nachschärfen können“, betont er, dass die nächste Sitzung bereits heute sei. Zudem „war und ist meine Tür immer offen“, sagt Falk.

Porträt von René Denk
René Denk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Lola Young bei den MTV Video Music Awards im September 2025
Sorge um Gesundheit
Sängerin Lola Young kollabiert während Auftritt
In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
134.099 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
130.357 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
127.831 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
2208 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1845 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1569 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf