Der Brachvogel droht zu verstummen

Sein Ruf klingt wie Wehmut über den Feldern: der Große Brachvogel, einst Sinnbild unserer ursprünglichen Moore und Feuchtwiesen, ist heute fast verschwunden. Nur noch rund 60 Brutpaare gibt es in ganz Österreich – gerade noch eine Handvoll davon in Niederösterreich, in den Restflächen der feuchten Ebenen, im Tullnerfeld oder im Steinfeld. Dort, wo er mit seinem langen, gebogenen Schnabel nach Würmern stochert, ist die Landschaft noch ein Stück heile Welt. ,Doch die letzten Refugien schwinden’, befürchtet Alexios Wiklund vom Österreichischen Tierschutzverein!