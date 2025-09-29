Vorteilswelt
Lebensraum schwindet

Der Brachvogel droht zu verstummen

Niederösterreich
29.09.2025 16:00
(Bild: zVg/tierschutzverein.at)

Alarmruf um das rarste gefiederte Geschöpf des weiten Landes. Nun sollen gleich acht neue Feuchtbiotop-Projekte die Bestände des seltenen Tiers sichern ...

Sein Ruf klingt wie Wehmut über den Feldern: der Große Brachvogel, einst Sinnbild unserer ursprünglichen Moore und Feuchtwiesen, ist heute fast verschwunden. Nur noch rund 60 Brutpaare gibt es in ganz Österreich – gerade noch eine Handvoll davon in Niederösterreich, in den Restflächen der feuchten Ebenen, im Tullnerfeld oder im Steinfeld. Dort, wo er mit seinem langen, gebogenen Schnabel nach Würmern stochert, ist die Landschaft noch ein Stück heile Welt. ,Doch die letzten Refugien schwinden’, befürchtet Alexios Wiklund vom Österreichischen Tierschutzverein!

Immer weniger Lebensraum
„Lebensraumverlust ist das zentrale Problem“, schlägt Professor Klaus Hackländer von der BOKU in Wien Alarm. „Entwässerung, Umwandlung zu Ackerflächen, intensive Nutzung – und dazu der Druck durch Räuber.“ Der Brachvogel steht deshalb seit Jahren auf der Roten Liste.

Es gibt wieder Hoffnung
Doch es gibt Hoffnung: In Niederösterreich werden gleich acht neue Feuchtbiotop-Projekte umgesetzt – von Windigsteig bis Sierndorf, von Dunkelsteinerwald bis St. Pölten. Knapp 45.000 Euro fließen aus dem Landschaftsfonds, um Teiche zu revitalisieren, Feuchtwiesen neu anzulegen und Lebensräume zu vernetzen.

Wir geben unseren Gewässern mehr Raum – das hilft der Natur, der Artenvielfalt und schützt uns zugleich bei Starkregen“, betont Landesrat Stephan Pernkopf. Ein Beispiel: In Obermallebarn wird ein Biotop revitalisiert, das nicht nur seltenen Vögeln wie dem Brachvogel zugutekommt, sondern auch den Menschen als Naherholungsraum dient. Oder in Witzendorf bei St. Pölten, wo ein neuer Landschaftsteich entsteht – ein Trittstein für mehr Biodiversität.

So verbindet sich Artenschutz mit Hochwasserschutz – und vielleicht erklingt der melancholische Ruf des Brachvogels auch in Zukunft noch über den niederösterreichischen Feuchtwiesen.

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Niederösterreich

