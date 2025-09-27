Vorteilswelt
Ablenkungsmanöver?

Trump gibt Akten zu Flugpionierin Earhart frei

Außenpolitik
27.09.2025 09:01
Amelia Earheart in Southampton im Jahr 1928
Amelia Earheart in Southampton im Jahr 1928(Bild: AP)

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, dass alle Regierungsakten über die 1937 verschwundene amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart nicht mehr als geheim eingestuft und veröffentlicht werden. Wenige Stunden, nachdem die Demokraten im Repräsentantenhaus mitgeteilt hatten, weitere Akten mit Bezug zu Epstein entdeckt zu haben ...

0 Kommentare

Trump erklärte, das Rätsel um Earharts letzten Flug habe „Millionen fasziniert“: „Ich weise meine Regierung an, alle Regierungsunterlagen zu Amelia Earhart, ihrer letzten Reise und allem anderen, was sie betrifft, freizugeben und zu veröffentlichen.“

US-Präsident Trumps plötzlicher Fokus auf das jahrzehntealte Rätsel kommt zu einer Zeit, in der er wegen seines Umgangs mit Dokumenten im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zunehmend unter Beschuss gerät.

Earhart 1932 in Paris
Earhart 1932 in Paris(Bild: AFP)

Weitere Epstein-Akten entdeckt
Wenige Stunden vor Trumps Ankündigung hatten die Demokraten im Repräsentantenhaus mitgeteilt, weitere Akten mit Bezug zu Epstein entdeckt zu haben. In diesen werden der Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk, der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon und der Tech-Milliardär Peter Thiel erwähnt.

Lesen Sie auch:
Nach den Epstein-Enthüllungen vom Wochenende ließ eine Kinderhospiz-Charity Sarah Ferguson nun ...
Erste Konsequenzen
Epstein-Mails aufgetaucht: Charity feuert Ferguson
22.09.2025
„Jahrzehnte gewartet“
Trump will heute alle Kennedy-Akten freigeben
18.03.2025

Trump zögert die vollständige Veröffentlichung der Epstein-Akten hinaus, was für ihn zu einer wachsenden politischen Belastung wird. Das öffentliche Interesse, auch bei Trumps Anhängern, an den Verbrechen Epsteins und möglichen Mitwissern ist nach wie vor hoch.

Trump hat zugegeben, Epstein gesellschaftlich gekannt zu haben, sagt jedoch, er habe sich schon Jahre vor dessen Tod im Gefängnis 2019 mit ihm überworfen.

Folgen Sie uns auf