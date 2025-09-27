Trump gibt Akten zu Flugpionierin Earhart frei

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, dass alle Regierungsakten über die 1937 verschwundene amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart nicht mehr als geheim eingestuft und veröffentlicht werden. Wenige Stunden, nachdem die Demokraten im Repräsentantenhaus mitgeteilt hatten, weitere Akten mit Bezug zu Epstein entdeckt zu haben ...
Trump erklärte, das Rätsel um Earharts letzten Flug habe „Millionen fasziniert“: „Ich weise meine Regierung an, alle Regierungsunterlagen zu Amelia Earhart, ihrer letzten Reise und allem anderen, was sie betrifft, freizugeben und zu veröffentlichen.“
US-Präsident Trumps plötzlicher Fokus auf das jahrzehntealte Rätsel kommt zu einer Zeit, in der er wegen seines Umgangs mit Dokumenten im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zunehmend unter Beschuss gerät.
Weitere Epstein-Akten entdeckt
Wenige Stunden vor Trumps Ankündigung hatten die Demokraten im Repräsentantenhaus mitgeteilt, weitere Akten mit Bezug zu Epstein entdeckt zu haben. In diesen werden der Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk, der ehemalige Trump-Berater Steve Bannon und der Tech-Milliardär Peter Thiel erwähnt.
Trump zögert die vollständige Veröffentlichung der Epstein-Akten hinaus, was für ihn zu einer wachsenden politischen Belastung wird. Das öffentliche Interesse, auch bei Trumps Anhängern, an den Verbrechen Epsteins und möglichen Mitwissern ist nach wie vor hoch.
Trump hat zugegeben, Epstein gesellschaftlich gekannt zu haben, sagt jedoch, er habe sich schon Jahre vor dessen Tod im Gefängnis 2019 mit ihm überworfen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.