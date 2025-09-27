Trump gibt Akten zu Flugpionierin Earhart frei

Trump erklärte, das Rätsel um Earharts letzten Flug habe „Millionen fasziniert“: „Ich weise meine Regierung an, alle Regierungsunterlagen zu Amelia Earhart, ihrer letzten Reise und allem anderen, was sie betrifft, freizugeben und zu veröffentlichen.“

US-Präsident Trumps plötzlicher Fokus auf das jahrzehntealte Rätsel kommt zu einer Zeit, in der er wegen seines Umgangs mit Dokumenten im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zunehmend unter Beschuss gerät.