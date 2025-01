ÖSV-Ass: „Gebrochenes Herz, gebrochenes Bein“

Noch im Dezember schien Grill auf einem guten Weg zu sein. In den Super-Gs von Beaver Creek (30.) und St. Moritz (28.) fuhr sie jeweils in die Punkte. Ehe sich die Gewinnerin von vier Medaillen bei Junioren-Weltmeisterschaften beim freien Fahren in St. Michael im Lungau wieder eine schwere Verletzung zuzog. Laut Verbandsangaben muss Grill wohl sechs bis acht Monate pausieren.