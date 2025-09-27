Ennspongau will neuen Shuttle-Dienst anbieten

Der Ennspongau will sein Öffi-Angebot ausbauen. Im Februar soll in Flachau, Eben und Altenmarkt ein neuer Shuttle-Dienst an den Start gehen. Die Kleinbusse werden über eine Handy-App zu bestellen sein.
Das System heißt EFA, was für Eben, Flachau und Altenmarkt steht. Der Zusammenschluss soll mehr Möglichkeiten für Bewohner ohne Auto bringen.
Neue Alternative zu Autoverkehr
Der Flachauer Bürgermeister Thomas Oberreiter betont, dass das Heimkommen von den Bahnhöfen in Radstadt und Altenmarkt für Bewohner seiner Gemeinde nicht immer einfach sei und die Situation so verbessert werden soll. Altenmarkt hofft auf eine generelle Verkehrsentlastung.
Geplant sind in den drei Gemeinden eigene Haltestellen. Die Kleinbusse sollen via Handy zu bestellen sein. Ab Februar soll es „Bitte einsteigen!“ heißen. Das Projekt ist Teil des Salzburger Verkehrsverbundes. Für die ersten drei Jahre zahlt das Land 60 Prozent der Kosten.
Bestehende regionale Verkehrsangebote wie etwa der Tennengau Shuttle oder der „Loigom Soifen Shuttle“ im Pinzgau werden in Salzburg gut genutzt.
