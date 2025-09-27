177 Raser an nur einem Nachmittag gemessen
Drei Führerscheine weg
177 Geschwindigkeitsübertretungen hat die Salzburger Polizei bei einer großangelegten Kontrolle am Freitag festgestellt. In drei Fällen waren die Übertretungen besonders groß. Diese Lenker werden ihren Führschein so schnell nicht wieder sehen ...
Die Polizei hat am Freitagnachmittag umfangreiche Radarkontrollen durchgeführt. Mehr als 2500 Fahrzeuge wurden dabei überprüft.
Das Ergebnis: 177 Lenkerinnen und Lenker waren zu schnell unterwegs und werden angezeigt.
Besonders gravierend fielen drei Fälle auf: Diese Autofahrer überschritten auf einer Freilandstraße mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h das Limit um über 50 km/h.
Gegen sie wird nun ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.