Flucht vor Bewaffnetem nahm nun kuriose Wendung

Als Grund für seine filmreife Flucht gab er an, dass er kurz zuvor von einer Person mit einer Waffe bedroht worden sei und deshalb die Flucht mit dem Pkw angetreten habe. Ein Alkoholtest verlief negativ. Auch eine Fahndung nach einem weiteren Pkw mit Drohne blieben zunächst ergebnislos. Die Polizei ermittelte weiter und rief Zeugen auf, sich zu melden.