Trotz Chancenplus wieder nur ein Unentschieden

Doch statt nachzusetzen, schlich sich vielmehr Unsicherheit in der Lustenauer Hintermannschaft ein. Die Gäste gerieten zunehmend unter Druck und kassierten nach einem Eckball per Kopf durch Alexander Schmidt (30.) prompt den Ausgleich. Es war bereits das fünfte Tor der Südstädter nach einem Corner in dieser Saison. Das zeigt die Stärke, die das Silberberger-Team bei Standards aufweist. Und das macht sie auch so gefährlich. Es war die einzige Torchance für die Admira im ganzen Spiel – das nennt man Effizienz. Denn spielerisch war vom selbst ernannten Aufstiegskandidaten nicht viel zu sehen.