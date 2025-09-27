Vorteilswelt
Für Austria Lustenau

Trotz Chancenplus wieder nur ein Unentschieden

Vorarlberg
27.09.2025 07:55
Lustenau bot in der Südstadt eine starke Leistung, blieb aber offensiv oft blass.
Lustenau bot in der Südstadt eine starke Leistung, blieb aber offensiv oft blass.(Bild: GEPA)

Austria Lustenau erreichte bei der Admira in der Südstadt ein 1:1-Remis. Vom Spielverlauf und von den Möglichkeiten her wäre mehr möglich gewesen für Coach Markus Mader und seine Elf, die den Titelaspiranten über weite Strecken der Partie gut im Griff hatte.

Die Austria bewies in der Südstadt erneut, dass sie in dieser Liga mit jedem Gegner mithalten kann. Lustenau begann stark, erarbeitete sich durch Seydou Diarra in der Anfangsphase gleich zwei Möglichkeiten. Beim dritten Versuch klappte es dann auch. Abermals war es Diarra, der einen Angriff einleitete. Sein Zuspiel leitete Mame Wade mit der Brust zu Sasha Delaye (19.) weiter. Der fackelte nicht lange und platzierte den Ball aus 18 Metern ins Netz.

Coach Markus Mader und Abwehrchef Willy Rodrigues.
Coach Markus Mader und Abwehrchef Willy Rodrigues.(Bild: GEPA)

Doch statt nachzusetzen, schlich sich vielmehr Unsicherheit in der Lustenauer Hintermannschaft ein. Die Gäste gerieten zunehmend unter Druck und kassierten nach einem Eckball per Kopf durch Alexander Schmidt (30.) prompt den Ausgleich. Es war bereits das fünfte Tor der Südstädter nach einem Corner in dieser Saison. Das zeigt die Stärke, die das Silberberger-Team bei Standards aufweist. Und das macht sie auch so gefährlich. Es war die einzige Torchance für die Admira im ganzen Spiel – das nennt man Effizienz. Denn spielerisch war vom selbst ernannten Aufstiegskandidaten nicht viel zu sehen.

Vielmehr blieb die Mader-Elf das dominante Team, scheiterte aber einmal mehr an der schwachen Chancenauswertung. Torschütze Delaye hätte gleich nach der Pause nachlegen können, doch sein Schuss ging ebenso daneben, wie eine Direktabnahme von Jack Lahne (55.). Mit Fortdauer der Partie schlichen sich vermehrt Fehler ein, die Ballverluste häuften sich bei der Austria. Beide Teams rieben sich zusehends im Mittelfeld auf. Am Ende konnten die Südstädter mit dem Remis zufriedener sein, so richtig glücklich konnte mit der Punkteteilung aber niemand werden.

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Für Austria Lustenau
Trotz Chancenplus wieder nur ein Unentschieden
