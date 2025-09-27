Trotz Chancenplus wieder nur ein Unentschieden

Austria Lustenau erreichte bei der Admira in der Südstadt ein 1:1-Remis. Vom Spielverlauf und von den Möglichkeiten her wäre mehr möglich gewesen für Coach Markus Mader und seine Elf, die den Titelaspiranten über weite Strecken der Partie gut im Griff hatte.
Die Austria bewies in der Südstadt erneut, dass sie in dieser Liga mit jedem Gegner mithalten kann. Lustenau begann stark, erarbeitete sich durch Seydou Diarra in der Anfangsphase gleich zwei Möglichkeiten. Beim dritten Versuch klappte es dann auch. Abermals war es Diarra, der einen Angriff einleitete. Sein Zuspiel leitete Mame Wade mit der Brust zu Sasha Delaye (19.) weiter. Der fackelte nicht lange und platzierte den Ball aus 18 Metern ins Netz.
Doch statt nachzusetzen, schlich sich vielmehr Unsicherheit in der Lustenauer Hintermannschaft ein. Die Gäste gerieten zunehmend unter Druck und kassierten nach einem Eckball per Kopf durch Alexander Schmidt (30.) prompt den Ausgleich. Es war bereits das fünfte Tor der Südstädter nach einem Corner in dieser Saison. Das zeigt die Stärke, die das Silberberger-Team bei Standards aufweist. Und das macht sie auch so gefährlich. Es war die einzige Torchance für die Admira im ganzen Spiel – das nennt man Effizienz. Denn spielerisch war vom selbst ernannten Aufstiegskandidaten nicht viel zu sehen.
Vielmehr blieb die Mader-Elf das dominante Team, scheiterte aber einmal mehr an der schwachen Chancenauswertung. Torschütze Delaye hätte gleich nach der Pause nachlegen können, doch sein Schuss ging ebenso daneben, wie eine Direktabnahme von Jack Lahne (55.). Mit Fortdauer der Partie schlichen sich vermehrt Fehler ein, die Ballverluste häuften sich bei der Austria. Beide Teams rieben sich zusehends im Mittelfeld auf. Am Ende konnten die Südstädter mit dem Remis zufriedener sein, so richtig glücklich konnte mit der Punkteteilung aber niemand werden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.