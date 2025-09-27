Mann bedrohte fünf Teenies mit Airsoft Pistole

Verdächtiger wollte wohl Auto schützen

Der Mann soll zudem während der gesamten Amtshandlung uneinsichtig gewesen sein und gab an, dass die Jugendlichen zu nahe an seinem Pkw gewesen sein sollen. Um sie abzuschrecken, habe er mit der Waffe hantiert. Gegen ihn wurde jedenfalls ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.