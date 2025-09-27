Vorteilswelt
Polizei schritt ein

Mann bedrohte fünf Teenies mit Airsoft Pistole

Tirol
27.09.2025 07:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andi Schiel)

Zu einem heiklen Vorfall kam es am Freitagabend in Kramsach (Bezirk Kufstein). Dort wurden fünf Teenager von einem Mann mit einer Waffe bedroht. Als die Jugendlichen den Vorfall meldeten, konnte die Polizei den Verdächtigen stellen.

Der Zwischenfall ereignete sich am Freitag, kurz vor 19 Uhr. Fünf Jugendliche waren dort in Kramsach unterwegs und gaben an, einen älteren Mann beobachtet zu haben, der mit einer schwarzen Pistole hantierte und in weiterer Folge auch auf sie gezielt habe. Er habe auch nicht mit der Gruppe gesprochen.

Zwei Mitglieder der Gruppe meldeten den Vorfall schließlich bei der Polizei. Als diese ausrückte, konnte sie den Verdächtigen rasch ausfindig machen. Bei der Konfrontation gab er an, dass es sich lediglich um ein Spielzeug handle.

Bei der freiwilligen Nachschau in dessen Wohnung konnten zwei Airsoft Waffen samt Munition und Gaskapseln fest- und sichergestellt werden.

Als die Beamten die Wohnung des Mannes kontrollierten, wurden sie dennoch fündig: „Bei der freiwilligen Nachschau in dessen Wohnung konnten zwei Airsoft Waffen samt Munition und Gaskapseln fest- und sichergestellt werden“, heißt es seitens der Polizei.

Verdächtiger wollte wohl Auto schützen
Der Mann soll zudem während der gesamten Amtshandlung uneinsichtig gewesen sein und gab an, dass die Jugendlichen zu nahe an seinem Pkw gewesen sein sollen. Um sie abzuschrecken, habe er mit der Waffe hantiert. Gegen ihn wurde jedenfalls ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Porträt von Martin Oberbichler
Martin Oberbichler
