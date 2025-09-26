Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Crashed in gorge

Tragedy on the mountain: victim is a well-known top banker

Nachrichten
26.09.2025 07:37
The top banker was found dead in a gorge.
The top banker was found dead in a gorge.(Bild: Hammann Recka ; Peter Freiberger ; KroneKreativ)

Drama in the Tyrolean mountains: A man did not return from a hike in Telfs (Innsbruck-Land district) on Thursday and was found dead in a gorge in the afternoon. According to information from "Krone", the 58-year-old deceased was a well-known top banker.

0 Kommentare

The fatal drama occurred on Thursday. "The 58-year-old was on a morning hike in the area of the Arzbergklamm gorge in Telfs", according to the police. Because the banker and father of three did not show up for an appointment, a missing person's report was drawn up.

"As a result, a large-scale search operation was launched with several police patrols, the Telfs and Mieming mountain rescue teams, the Libelle Tirol police helicopter, the Alpine police and two police drones."

Zitat Icon

The hiker could only be found dead in a pathless area of the Arzbergklamm gorge.

Ein Sprecher der Polizei

Body recovered by helicopter
At 4 p.m. there was sad certainty. "The hiker could only be found dead in a pathless area of the Arzbergklamm gorge." His body was recovered by the police helicopter using a rope. "According to initial investigations, it can be assumed that he fell over around 50 meters of steep, partly rocky terrain," concluded the investigators.

The alpinist who died in the accident began his professional career at the Tiroler Sparkasse bank before subsequently holding various positions at different large banks. Most recently, he was a member of the management board of an internationally active Austrian bank.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf