Crashed in gorge
Tragedy on the mountain: victim is a well-known top banker
Drama in the Tyrolean mountains: A man did not return from a hike in Telfs (Innsbruck-Land district) on Thursday and was found dead in a gorge in the afternoon. According to information from "Krone", the 58-year-old deceased was a well-known top banker.
The fatal drama occurred on Thursday. "The 58-year-old was on a morning hike in the area of the Arzbergklamm gorge in Telfs", according to the police. Because the banker and father of three did not show up for an appointment, a missing person's report was drawn up.
"As a result, a large-scale search operation was launched with several police patrols, the Telfs and Mieming mountain rescue teams, the Libelle Tirol police helicopter, the Alpine police and two police drones."
The hiker could only be found dead in a pathless area of the Arzbergklamm gorge.
Ein Sprecher der Polizei
Body recovered by helicopter
At 4 p.m. there was sad certainty. "The hiker could only be found dead in a pathless area of the Arzbergklamm gorge." His body was recovered by the police helicopter using a rope. "According to initial investigations, it can be assumed that he fell over around 50 meters of steep, partly rocky terrain," concluded the investigators.
The alpinist who died in the accident began his professional career at the Tiroler Sparkasse bank before subsequently holding various positions at different large banks. Most recently, he was a member of the management board of an internationally active Austrian bank.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
