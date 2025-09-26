Türkei fordert Ausschluss Israels aus Welt-Fußball

Trump gegen Ausschluss für die WM

Eine Suspendierung würde wohl nicht nur Israels Nationalteam, sondern auch Maccabi Tel Aviv in der Europa League betreffen. Das Nationalteam bestreitet planmäßig die nächsten Spiele der WM-Qualifikation am 11. Oktober in Norwegen sowie am 14. Oktober in Italien. Die US-Regierung um Präsident Donald Trump stellt sich einem Bericht von Sky News zufolge gegen einen möglichen Ausschluss für die WM, die 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet.