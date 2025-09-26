Europa führt nach erster Ryder-Cup-Session mit 3:1

Die Europäer behielten am Vormittag trotz heftiger Buhrufe von den Rängen am ersten Abschlag vorerst die Nerven. Rahm und der Engländer Tyrrell Hatton brachten die Gäste gegen Bryson DeChambeau und Justin Thomas mit 1:0 in Front, nach 15 Löchern war das Duell entschieden (4&3). „Wir hatten keinen optimalen Start, aber wir haben gekämpft und sind drangeblieben und haben schließlich gute Schläge gemacht“, resümierte Rahm. Der nordirische Star Rory McIlroy und Tommy Fleetwood aus England brauchten gar nur 14 Bahnen, um sich gegen Collin Morikawa/Harris English durchzusetzen (5&4).