Während Oktoberfest
Deutsche Bahn überrascht mit Pumuckl-Durchsagen
Wer derzeit rund um München Zug fährt, könnte eine bekannte Stimme aus Kindheitstagen hören: Der Kobold Pumuckl macht jetzt Durchsagen in der Deutschen Bahn. Gerade zur Zeit des Oktoberfests seien die Züge sehr stark ausgelastet und stark verschmutzt, sagte eine Sprecherin.
„Deshalb war die Überlegung, Pumuckl in unseren Zügen sprechen zu lassen, um unsere Fahrgäste auf charmante und liebevolle Pumuckl-Art zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufzurufen“, sagte sie weiter. Die Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Film- und Fernsehproduktion Constantin Films sei kostenlos und zeitlich befristet. Das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München dauert noch bis zum Sonntag, 5. Oktober. Die Durchsagen sind in Regio-Zügen zu hören.
Der Kobold Pumuckl wurde vom deutschen Schauspieler sowie Hörspiel- und Synchronsprecher Hans Clarin gesprochen, der 2005 gestorben ist. „Meister Eder und sein Pumuckl“ von der Autorin Elisabeth Kaut erschien ab 1962. Darin geht es um das Leben des Schreinermeisters Eder und des rothaarigen Kobolds Pumuckl. Da der Kobold nur für Eder sichtbar ist, kommt es immer wieder zu seltsamen und unterhaltsamen Szenen.
Neuer Film kommt in die Kinos
Am 30. Oktober kommt mit „Pumuckl und das große Missverständnis“ ein neuer Film in die Kinos. „Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis, und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen“, teilte die Münchner Constantin Film mit. Es gebe unter anderem einen Ausflug aufs Land und eine Geburtstagsfeier eines Nachbarn zu sehen. Florian Eder wird von Florian Brückner gespielt, Pumuckl von Maximilian Schafroth. Dessen Stimme wird mithilfe von Künstlicher Intelligenz in die von Hans Clarin verwandelt. Regie führt Marcus Rosenmüller, der auch die Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ inszeniert hat.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.