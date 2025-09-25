Vorteilswelt
Während Oktoberfest

Deutsche Bahn überrascht mit Pumuckl-Durchsagen

Ausland
25.09.2025 18:38
Bis zum 5. Oktober ist der bekannte Kobold Pumuckl in Zügen der Deutschen Bahn zu hören.
Bis zum 5. Oktober ist der bekannte Kobold Pumuckl in Zügen der Deutschen Bahn zu hören.(Bild: Constantin Film Verleih GmbH)

Wer derzeit rund um München Zug fährt, könnte eine bekannte Stimme aus Kindheitstagen hören: Der Kobold Pumuckl macht jetzt Durchsagen in der Deutschen Bahn. Gerade zur Zeit des Oktoberfests seien die Züge sehr stark ausgelastet und stark verschmutzt, sagte eine Sprecherin.

„Deshalb war die Überlegung, Pumuckl in unseren Zügen sprechen zu lassen, um unsere Fahrgäste auf charmante und liebevolle Pumuckl-Art zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufzurufen“, sagte sie weiter. Die Kooperation zwischen der Deutschen Bahn und der Film- und Fernsehproduktion Constantin Films sei kostenlos und zeitlich befristet. Das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München dauert noch bis zum Sonntag, 5. Oktober. Die Durchsagen sind in Regio-Zügen zu hören.

Der Kobold Pumuckl wurde vom deutschen Schauspieler sowie Hörspiel- und Synchronsprecher Hans Clarin gesprochen, der 2005 gestorben ist. „Meister Eder und sein Pumuckl“ von der Autorin Elisabeth Kaut erschien ab 1962. Darin geht es um das Leben des Schreinermeisters Eder und des rothaarigen Kobolds Pumuckl. Da der Kobold nur für Eder sichtbar ist, kommt es immer wieder zu seltsamen und unterhaltsamen Szenen.

Neuer Film kommt in die Kinos
Am 30. Oktober kommt mit „Pumuckl und das große Missverständnis“ ein neuer Film in die Kinos. „Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis, und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen“, teilte die Münchner Constantin Film mit. Es gebe unter anderem einen Ausflug aufs Land und eine Geburtstagsfeier eines Nachbarn zu sehen. Florian Eder wird von Florian Brückner gespielt, Pumuckl von Maximilian Schafroth. Dessen Stimme wird mithilfe von Künstlicher Intelligenz in die von Hans Clarin verwandelt. Regie führt Marcus Rosenmüller, der auch die Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ inszeniert hat.

Folgen Sie uns auf