Deutsche Bahn überrascht mit Pumuckl-Durchsagen

Neuer Film kommt in die Kinos

Am 30. Oktober kommt mit „Pumuckl und das große Missverständnis“ ein neuer Film in die Kinos. „Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis, und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen“, teilte die Münchner Constantin Film mit. Es gebe unter anderem einen Ausflug aufs Land und eine Geburtstagsfeier eines Nachbarn zu sehen. Florian Eder wird von Florian Brückner gespielt, Pumuckl von Maximilian Schafroth. Dessen Stimme wird mithilfe von Künstlicher Intelligenz in die von Hans Clarin verwandelt. Regie führt Marcus Rosenmüller, der auch die Serie „Neue Geschichten vom Pumuckl“ inszeniert hat.