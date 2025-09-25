Vorteilswelt
Am Tatort erwischt

Jugendliche brachen mehrmals in Bauernläden ein

Steiermark
25.09.2025 14:03
Bauernläden im Bezirk Deutschlandsberg standen im Visier der jungen Steirer (Symbolbild).
Bauernläden im Bezirk Deutschlandsberg standen im Visier der jungen Steirer (Symbolbild).(Bild: Pail Sepp)

Acht Einbrüche in Bauernläden und sechs aufgebrochene Zeitungskassen: Sechs junge Steirer im Alter von 17 bis 22 Jahren haben in der Südweststeiermark mehrmals zugeschlagen. Sie wurden ausgeforscht, sind aber nur teilweise geständig.

Am 27. Juli, gegen Mitternacht, stahlen vorerst unbekannte Täter in Otternitz (Gemeinde St. Martin im Sulmtal) aus einem Bauernladen Lebensmittel und versuchten danach die Kassa aufzubrechen. Nachdem sie vom Besitzer auf frischer Tat erwischt worden waren, verständigte dieser die Polizei. Nach einer Fahndung wurde ein Pkw mit vier Jugendlichen in der Nähe des Tatorts angehalten. Bei der Vernehmung gaben sie an, bereits zuvor in Lassenberg, Wettmannstätten und Dexenberg (Gemeinde Lang) aus drei Bauernläden Lebensmittel und Bargeld gestohlen zu haben.

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten Beamte der Polizeiinspektion Eibiswald zwei weitere Tatverdächtige aus. Alle sechs sind zwischen 17 und 22 Jahren alt und stammen aus den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg.

Mehrere hundert Euro Schaden
Sie sollen zwischen Anfang Juni und Ende Juli bei insgesamt acht Bauernläden Lebensmittel gestohlen, mehrere Kassen aufgebrochen und daraus Bargeld gestohlen zu haben. Während der Fahrt zu den Bauernläden dürften sie auch Zeitungsständer aufgebrochen und Bargeld gestohlen haben. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. 

Bei den Einvernahmen waren die Tatverdächtigen teilweise geständig. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.

