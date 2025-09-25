Jugendliche brachen mehrmals in Bauernläden ein

Am 27. Juli, gegen Mitternacht, stahlen vorerst unbekannte Täter in Otternitz (Gemeinde St. Martin im Sulmtal) aus einem Bauernladen Lebensmittel und versuchten danach die Kassa aufzubrechen. Nachdem sie vom Besitzer auf frischer Tat erwischt worden waren, verständigte dieser die Polizei. Nach einer Fahndung wurde ein Pkw mit vier Jugendlichen in der Nähe des Tatorts angehalten. Bei der Vernehmung gaben sie an, bereits zuvor in Lassenberg, Wettmannstätten und Dexenberg (Gemeinde Lang) aus drei Bauernläden Lebensmittel und Bargeld gestohlen zu haben.