Hit-Feuerwerk bei der Starnacht aus der Wachau

Die einzigartige Wachau als Ankerplatz für Musik-Stars: Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Beatrice Egli und viele mehr sorgten am Donauufer für ein unvergessliches Hit-Erlebnis!
Bei Kaiserwetter wurde Freitag- und Samstagabend die Wachau bei Rossatzbach zur Bühne. Das Moderationsteam Barbara Schöneberger und Hans Sigl holte für die „Starnacht aus der Wachau“ Johnny Logan, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Leslie Clio, DJ Ötzi, die Söhne Mannheims, Pietro Lombardi, Josh., Chris Steger, Simone, Ella Endlich, Anna-Carina Woitschack, Kaleen und Alexander Eder vor den Vorhang.
Mehr als 8000 Besucher in Rossatzbach
Mehr als 8000 Besucher strömten an dem Wochenende an das Donauufer gegenüber der einzigartigen Burg Dürnstein. Und eines einte: Die Stimmung war einzigartig. Mit feierten auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftskammer Generalsekretär Jochen Danninger, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit dem technischen Direktor Harald Kräuter, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, ORF-NÖ Landesdirektor Alexander Hofer und Radio-Chef Karl Trahbüchler, MDR Programmchef Peter Dreckmann, Michael Duscher von der NÖ-Werbung und Bernhard Schröder (Donau NÖ-Tourismus).
Die „Krone Niederösterreich“, seit Beginn der Starnacht aus der Wachau Medienpartner, und die Veranstaltungsprofis von IP-Media luden heuer auch ein Team der Gruppe „Bunt gemischt“ ein. Dieser Verein aus Korneuburg unterstützt Menschen mit besonderen Bedürfnissen bei der Gestaltung von Freizeitaktivitäten und ist bereits von der „Krone“ mit dem Herzensmensch-Award ausgezeichnet worden.
Nach der Sendung wechselten die Gäste zur Aftershow-Party, wo The Bad Powells die Gäste mit Soul- & Discosound empfing. Das kulinarische Highlight lieferte der umtriebige Szenewirt Bernd Pukler, der mit seinem legendären Schweinsbratl die geladenen VIPs verführte, sowie „Ofyr“, der mit einer Grillstation der Publikumsmagnet der Party war.
Jürgen Steinbrecher von Casa del Vino kümmerte sich um das leibliche Wohl der Stars der Starnacht im Backstage-Bereich. Mit dabei waren auch – das hat ja schon Tradition – Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule HLF Krems, die für das Service in allen Gastro-Bereichen zuständig waren. Übrigens: Karten für 2026 sind bereits erhältlich!
Mitarbeit: Janik Nicolini
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.