Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unvergesslicher Abend

Hit-Feuerwerk bei der Starnacht aus der Wachau

Niederösterreich
DJ Ötzi war Garant für „Stimmung pur“.
DJ Ötzi war Garant für „Stimmung pur“.(Bild: Molnar Attila)

Die einzigartige Wachau als Ankerplatz für Musik-Stars: Andreas Gabalier, DJ Ötzi, Beatrice Egli und viele mehr sorgten am Donauufer für ein unvergessliches Hit-Erlebnis!

0 Kommentare

Bei Kaiserwetter wurde Freitag- und Samstagabend die Wachau bei Rossatzbach zur Bühne. Das Moderationsteam Barbara Schöneberger und Hans Sigl holte für die „Starnacht aus der Wachau“ Johnny Logan, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Leslie Clio, DJ Ötzi, die Söhne Mannheims, Pietro Lombardi, Josh., Chris Steger, Simone, Ella Endlich, Anna-Carina Woitschack, Kaleen und Alexander Eder vor den Vorhang.

Gleich geht es los: wenige Minuten vor Showbeginn
Gleich geht es los: wenige Minuten vor Showbeginn(Bild: Molnar Attila)
Die Stimmung bei den Fans war einzigartig.
Die Stimmung bei den Fans war einzigartig.(Bild: Molnar Attila)

Mehr als 8000 Besucher in Rossatzbach
Mehr als 8000 Besucher strömten an dem Wochenende an das Donauufer gegenüber der einzigartigen Burg Dürnstein. Und eines einte: Die Stimmung war einzigartig. Mit feierten auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftskammer Generalsekretär Jochen Danninger, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit dem technischen Direktor Harald Kräuter, Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner, ORF-NÖ Landesdirektor Alexander Hofer und Radio-Chef Karl Trahbüchler, MDR Programmchef Peter Dreckmann, Michael Duscher von der NÖ-Werbung und Bernhard Schröder (Donau NÖ-Tourismus).

Die „Krone Niederösterreich“, seit Beginn der Starnacht aus der Wachau Medienpartner, und die Veranstaltungsprofis von IP-Media luden heuer auch ein Team der Gruppe „Bunt gemischt“ ein. Dieser Verein aus Korneuburg unterstützt Menschen mit besonderen Bedürfnissen bei der Gestaltung von Freizeitaktivitäten und ist bereits von der „Krone“ mit dem Herzensmensch-Award ausgezeichnet worden.

Nach der Sendung wechselten die Gäste zur Aftershow-Party, wo The Bad Powells die Gäste mit Soul- & Discosound empfing. Das kulinarische Highlight lieferte der umtriebige Szenewirt Bernd Pukler, der mit seinem legendären Schweinsbratl die geladenen VIPs verführte, sowie „Ofyr“, der mit einer Grillstation der Publikumsmagnet der Party war.

Jürgen Steinbrecher von Casa del Vino kümmerte sich um das leibliche Wohl der Stars der Starnacht im Backstage-Bereich. Mit dabei waren auch – das hat ja schon Tradition – Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule HLF Krems, die für das Service in allen Gastro-Bereichen zuständig waren. Übrigens: Karten für 2026 sind bereits erhältlich!

Mitarbeit: Janik Nicolini

Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Andreas GabalierBeatrice EgliBarbara SchönebergerHans SiglPietro LombardiJohanna Mikl-LeitnerDJ Ötzi
DürnsteinWachau
Söhne Mannheims
Wochenende
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Aufnahmen aus dem Cockpit eines MiG-31-Abfangjägers während der Übung „Sapad 2025“
„Gefällt mir nicht“
Russische Jets über Estland: Trump ist verärgert
„97% waren gegen mich“
Trump droht Fernsehsendern mit Verlust der Lizenz
Weltkriegsbomben
Tausende Berliner mussten ihre Häuser verlassen
Weniger Lachs, zum gleichen Preis und in den gleichen Verpackungen: Das ist künftig verboten, ...
Klage rechtskräftig
Iglo verliert vor Gericht wegen Mogelpackung
Binnen zehn Wochen wurde die Trafik in der Rosentaler Straße in Klagenfurt gleich zweimal ...
Es lief nach Drehbuch
Trafik-Überfälle entpuppen sich als Laientheater
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Unterhaltung
Christa Kummer zog die legendären High Heels aus
113.939 mal gelesen
Christa Kummer moderierte am Freitagabend zum letzten Mal das ORF-Wetter – und zog ihre High ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
107.494 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Oberösterreich
9,5 Mio. Euro Schulden: Traktorhersteller pleite
99.450 mal gelesen
Hydrac ist Komplettanbieter für die Ausrüstung von landwirtschaftlichen Traktoren (Symbolbild).
Außenpolitik
Erste Experten fordern Abschuss von Russen-Jets
2208 mal kommentiert
Ein russischer Kampfjet vom Typ MIG-31
Außenpolitik
Putin-Jets über EU-Luftraum und in Sicherheitszone
1380 mal kommentiert
Drei russische MiG-31-Maschinen waren zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum ...
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1265 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf