Hit-Feuerwerk bei der Starnacht aus der Wachau

Jürgen Steinbrecher von Casa del Vino kümmerte sich um das leibliche Wohl der Stars der Starnacht im Backstage-Bereich. Mit dabei waren auch – das hat ja schon Tradition – Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule HLF Krems, die für das Service in allen Gastro-Bereichen zuständig waren. Übrigens: Karten für 2026 sind bereits erhältlich!