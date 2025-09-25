Zadrazil operiert: „Herber Verlust“ für Bayern

Nationalteam-Stütze Sarah Zadrazil ist ihr am Dienstag im linken Knie erlittener Kreuzbandriss Donnerstagfrüh erfolgreich operiert worden. Die Bayern-Spielerin hatte sich die Blessur in der deutschen Fußball-Bundesliga im Match gegen SC Freiburg zugezogen. Wie die Bayern am Donnerstag in einer Stellungnahme feststellten, wird die Mittelfeld- und Stammspielerin den Münchnerinnen nun mehrere Monate fehlen – ebenso dem ÖFB-Nationalteam.
„Das ist wirklich eine sehr bittere Nachricht – vor allem für Sarah selbst“, meinte Bianca Rech, Direktorin Frauen-Fußball bei den Bayern. „Für uns ist es ein herber Verlust und sie wird uns auf dem Platz sehr fehlen, das ist unbestreitbar. Wir stehen fest an Sarahs Seite und werden sie auf ihrem Weg zurück in allen uns möglichen Belangen bestmöglich unterstützen.“
Rech zeigte sich überzeugt, dass der 32-jährigen Co-Kapitänin ihre Stärken und Tugenden vom Platz auch in den kommenden Monaten helfen werden. „Sie ist eine starke Kämpferin.“
Am Mittwoch hatte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl den Ausfall von Zadrazil nicht nur menschlich beklagt: „Zadi ist mit ihrem Spielverständnis und ihrer Spielintelligenz eine Spielerin, die man nicht eins zu eins ersetzen kann.“
