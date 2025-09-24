Leobendorf top – kein Trainereffekt beim FavAC!

Leobendoprf schwebt weiter auf Wolke sieben! Kapitän Pranjic & Co. konnten auch bei Aufsteiger Donau überzeugen und drei Punkte einfahren. Weiter ohne Zähler ist der FavAC. Neo-Coach Gager konnte bei seiner Premiere gegen Donaufeld nichts holen – 0:2-Endstand! Im Video gibt es die Highlights der achten Runde der Regionalliga Ost.