Ärger nach Ski-Drama: „Worte retten keine Leben!“

Einrichtung eines FIS-Sicherheitsfonds

„Das Statement im offenen Brief über Kultur, Aufmerksamkeit und verschiedene Interessengruppen ist nicht mehr genug. Worte retten keine Leben“, beginnt Büchel seinen Brief an die FIS. „Sportler und die Skirennsport-Community fordern konkrete Maßnahmen. Ein klarer und sofortiger Schritt wäre die Einrichtung eines FIS-Sicherheitsfonds, um Skigebieten und Verbänden dabei zu helfen, Sicherheitsnetze an kritischen Stellen der Trainingspisten weltweit zu installieren.“