Für Rekordmann ist Leitungswasser wie Doping

Am Samstag startet die neue Basketball-Saison mit dem Supercup-Duell zwischen Oberwart und Klosterneuburg. Neuzugang und Nationalteam-Rekordhalter Sylven Landesberg brennt auf die ersten Titel in Österreich. Was Leitungswasser dabei für eine Rolle spielt, hat er der „Krone“ verraten.
Das Quietschen der Jordans auf dem Parkett in perfekter Harmonie mit den „Defense, Defense, Defense“-Rufen. Das Schrillen der Schlusssirene gefolgt von einer Symphonie aus Jubelschreien, weil der „Buzzerbeater“ ins Netz glitt. Ja, es ist Musik für die Ohren der heimischen Basketballfans: Am Samstag fällt der Startschuss für die neue Superliga-Saison. Und zwar durch das Supercup-Duell zwischen Meister Oberwart und Cupsieger Klosterneuburg. Die Dukes sorgten in der Sommerpause für die wohl größte Schlagzeile im heimischen Dribbel-Kosmos ...
