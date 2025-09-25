Für Rekordmann ist Leitungswasser wie Doping

Das Quietschen der Jordans auf dem Parkett in perfekter Harmonie mit den „Defense, Defense, Defense“-Rufen. Das Schrillen der Schlusssirene gefolgt von einer Symphonie aus Jubelschreien, weil der „Buzzerbeater“ ins Netz glitt. Ja, es ist Musik für die Ohren der heimischen Basketballfans: Am Samstag fällt der Startschuss für die neue Superliga-Saison. Und zwar durch das Supercup-Duell zwischen Meister Oberwart und Cupsieger Klosterneuburg. Die Dukes sorgten in der Sommerpause für die wohl größte Schlagzeile im heimischen Dribbel-Kosmos ...