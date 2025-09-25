Brisante Kane-Klausel: Das sagen die Bayern-Bosse!

Könnte Harry Kane eine Ausstiegsklausel ziehen, um zu Tottenham Hotspur zurückzukehren? Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl reagiert auf derartige Spekulationen um die Zukunft des Top-Torjägers gelassen. Trainer Vincent Kompany schwärmt indes von einer Entwicklung des Engländers, die er nicht erwartet hat.