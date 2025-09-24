Ganzes Haus durch Brand verraucht: Hund starb

Zu dem Unglück kam es gegen 20.15 Uhr in einem Haus in Ehrwald. Laut Polizei entwickelte sich der Brand im Bereich eines Sicherungskastens im Keller des Gebäudes, der Rauch breitete sich im ganzen Haus aus. Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät – er starb. Ein zweiter Hund, der sich ebenfalls im Gebäude befand, konnte hingegen von der Feuerwehr gerettet und zu einem Tierarzt gebracht werden. Menschen wurden nicht verletzt.