Ganzes Haus durch Brand verraucht: Hund starb

Einen traurigen Ausgang nahm ein Brand im Tiroler Außerfern am Dienstagabend: Durch das Feuer bildete sich im ganzen Haus so starker Rauch, dass ein Hund, der sich im Inneren befand, nicht mehr gerettet werden konnte. Ein Artgenosse hatte mehr Glück.
Zu dem Unglück kam es gegen 20.15 Uhr in einem Haus in Ehrwald. Laut Polizei entwickelte sich der Brand im Bereich eines Sicherungskastens im Keller des Gebäudes, der Rauch breitete sich im ganzen Haus aus. Für einen Hund kam jede Hilfe zu spät – er starb. Ein zweiter Hund, der sich ebenfalls im Gebäude befand, konnte hingegen von der Feuerwehr gerettet und zu einem Tierarzt gebracht werden. Menschen wurden nicht verletzt.
Die Feuerwehren Ehrwald und Lermoos löschten den Brand. Weitere Ermittlungen sind laut Polizei noch im Gange.
Kommentare
