Michelle Pippan verkuppelt Singles in der Natur

Wie kam es denn zu diesem Job für dich? Ist es deine erste ORF-Zusammenarbeit?

Ich habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht und sehr viel mit dem Salzburger und Kärntner Landtourismus zusammengearbeitet und viel von diesen Bundesländern hergezeigt. Daraus entstand eine Jahreskooperation für Kärnten und die Österreich Werbung wurde auf mich aufmerksam – dann kam es zu einer Kooperation mit der Streaming-Plattform hektar.com, mit der ich sehr viel vor der Kamera machte und unterschiedliche Menschen aus Österreich vorstellte. Über hektar.com wurde der ORF auf mich aufmerksam, möglicherweise weil ich so umtriebig bin. Sie haben mir die Sendung vorgeschlagen und sagte mir, ich könne ruhig eine Nacht drüber schlafen, aber ich habe sofort gesagt: „Nein, alles klar. Wann starten wir?“ (lacht) Dann noch ein Jahr darauf zu warten, bis es wirklich losging, war gar nicht so leicht. Es ist so, als hätte mir jemand meinen absoluten Traumjob vermittelt, indem alles enthalten ist, was ich liebe. Und dann ist das so, als dürftest du die vor dir liegende Schokolade nicht essen – aber jetzt passt es eh und alles ist gut.