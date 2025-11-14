Vor dem Anpfiff ist für Posch ein Gebet Pflicht

„Privat bin ich ein ruhiger Typ, auf dem Feld aber nicht, das verlangt meine Position auch“, weiß Torhüter Daniel Posch. Der gegen Saudi-Arabien und Mali durchspielte, einer von fünf Goalies ist, der noch kein einziges Mal hinter sich greifen musste. „Auf meine weiße Weste bin ich schon sehr stolz, die will ich noch lange behalten. Ich kann mich immer auf meine Vordermänner verlassen, im Sommer hat jeder einzelne für diese Bühne extrem hart geschuftet“, lobt der Steirer.