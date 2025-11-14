Vorteilswelt
U17-Fußball-WM

Vor dem Anpfiff ist für Posch ein Gebet Pflicht

Fußball National
14.11.2025 18:30
Österreichs Zusammenhalt ist nicht nur bei der U17-WM riesengroß.
Österreichs Zusammenhalt ist nicht nur bei der U17-WM riesengroß.(Bild: © APhotography / A. Pichler)

Torhüter Daniel Posch ist stolz auf seine weiße Weste, kassierte bisher noch keinen einzigen Gegentreffer. Mit Österreichs U17 will der Steirer am Samstag (16:45 Uhr, live auf Sky Sport Austria)  bei der Weltmeisterschaft in Katar im Sechzehntelfinale Tunesien ausschalten.

0 Kommentare

„Privat bin ich ein ruhiger Typ, auf dem Feld aber nicht, das verlangt meine Position auch“, weiß Torhüter Daniel Posch. Der gegen Saudi-Arabien und Mali durchspielte, einer von fünf Goalies ist, der noch kein einziges Mal hinter sich greifen musste. „Auf meine weiße Weste bin ich schon sehr stolz, die will ich noch lange behalten. Ich kann mich immer auf meine Vordermänner verlassen, im Sommer hat jeder einzelne für diese Bühne extrem hart geschuftet“, lobt der Steirer.

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
