Ein Jahr Sturm-Trainer

Säumel: „Ich kann harte Entscheidungen treffen“

Steiermark
14.11.2025 18:00
Jürgen Säumel zeigt seit einem Jahr, wo es für das Team langgeht.
Jürgen Säumel zeigt seit einem Jahr, wo es für das Team langgeht.(Bild: Sepp Pail)

Ein Jahr Sturm-Trainer! Jürgen Säumel zieht im großen Interview mit der „Steirerkrone“ Bilanz über seine ersten zwölf Monate als „Chef“ der Schwarzen. Warum der 41-jährige Obersteirer jetzt reifer ist, er jeden Tag beim Meister genießt und über die erste Verhandlungsrunde mit Sportchef Michael Parensen.

0 Kommentare

Krone: Herr Säumel, vor einem Jahr wurden Sie als neuer Sturm-Trainer präsentiert. Wie waren die ersten zwölf Monate?
Jürgen Säumel: Wir haben damals einen Prozess eingeleitet, sowohl bei der Mannschaft als auch bei mir. Wir haben junge Spieler integriert, sind trotzdem erfolgreich geblieben. Ich glaube, es war auch wichtig, dass die Mannschaft meinen Ideen und Vorstellungen vom Fußball gefolgt ist. Ich habe bei mir persönlich gespürt, dass meine Art und Weise, die Mannschaft zu führen, angenommen wird. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit im Umgang mit dem Team. Ich habe mich auf höchstem Niveau weiterentwickeln und meine Lehren ziehen können. Ich bin sicher ein anderer Trainer als vor einem Jahr. Durch die Erfolge und auch die schwierigen Phasen habe ich nun auch einen größeren Erfahrungsschatz.

Porträt von Georg Kallinger
Georg Kallinger
Porträt von Burghard Enzinger
Burghard Enzinger
Steiermark

