Säumel: „Ich kann harte Entscheidungen treffen“

Ein Jahr Sturm-Trainer! Jürgen Säumel zieht im großen Interview mit der „Steirerkrone“ Bilanz über seine ersten zwölf Monate als „Chef“ der Schwarzen. Warum der 41-jährige Obersteirer jetzt reifer ist, er jeden Tag beim Meister genießt und über die erste Verhandlungsrunde mit Sportchef Michael Parensen.
Krone: Herr Säumel, vor einem Jahr wurden Sie als neuer Sturm-Trainer präsentiert. Wie waren die ersten zwölf Monate?
Jürgen Säumel: Wir haben damals einen Prozess eingeleitet, sowohl bei der Mannschaft als auch bei mir. Wir haben junge Spieler integriert, sind trotzdem erfolgreich geblieben. Ich glaube, es war auch wichtig, dass die Mannschaft meinen Ideen und Vorstellungen vom Fußball gefolgt ist. Ich habe bei mir persönlich gespürt, dass meine Art und Weise, die Mannschaft zu führen, angenommen wird. Das gibt einem eine gewisse Sicherheit im Umgang mit dem Team. Ich habe mich auf höchstem Niveau weiterentwickeln und meine Lehren ziehen können. Ich bin sicher ein anderer Trainer als vor einem Jahr. Durch die Erfolge und auch die schwierigen Phasen habe ich nun auch einen größeren Erfahrungsschatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.