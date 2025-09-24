Vorteilswelt
Polizisten weckten ihn

Alkolenker raste in Acker und schlief im Auto ein

Steiermark
24.09.2025 08:09
Einsatz für die steirische Polizei mitten in der Nacht (Symbolbild)
Einsatz für die steirische Polizei mitten in der Nacht (Symbolbild)(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Alkoholisiert und ohne Führerschein raste in der Nacht auf Mittwoch ein 21-Jähriger in einen Acker im steirischen Bezirk Weiz. Daraufhin schlief er im Auto ein, das durch den Unfall ein Totalschaden war. Polizeibeamte mussten ihn wecken.

Um 3 Uhr in der Nacht auf Mittwoch machte ein Zeuge in Bachl (Bezirk Weiz) eine skurrile Entdeckung: Mitten im Acker stand ein beschädigter Pkw, die Warnblinkanlage war eingeschaltet. Darin saß ein 21-Jähriger und schlief.

Alkoholisiert und ohne Schein
Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten eilten zu dem Acker neben der B72 Weizer Straße und weckten den jungen Mann. Man brachte ihn mit leichten Verletzungen ins LKH Weiz. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Auf ihn dürften nun mehrere Anzeigen zukommen: Er war alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs.

Steiermark

