Alkolenker raste in Acker und schlief im Auto ein

Alkoholisiert und ohne Schein

Der Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten eilten zu dem Acker neben der B72 Weizer Straße und weckten den jungen Mann. Man brachte ihn mit leichten Verletzungen ins LKH Weiz. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Auf ihn dürften nun mehrere Anzeigen zukommen: Er war alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs.