Im Süden wartet man seit sechs Jahren auf den Bus

Vor sechs Jahren wurden die Schnellbus-Linien 13 und 14 angekündigt, bis heute ist jedoch nichts passiert. Dabei wächst der Süden von Linz rasant: In Ebelsberg und Pichling entstehen auf dem Gelände der ehemaligen Hiller-Kaserne und in den „Sommergründen“ tausende neue Wohnungen. Schon jetzt leben dort rund 21.000 Menschen, in den kommenden Jahren könnten es weitere 10.000 sein. Die Straßen stoßen bereits an ihre Grenzen, allein durch den Mona-Lisa-Tunnel rollen täglich etwa 27.000 Fahrzeuge. Der bestehende öffentliche Verkehr bietet bislang keine ausreichende Alternative. Die S-Bahn fährt nur im Halbstundentakt, die Straßenbahn braucht lange bis ins Zentrum, und direkte Verbindungen zu großen Arbeitgebern wie der voestalpine, zum AKH oder zur JKU fehlen.