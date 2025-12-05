Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Koralmbahn-Start

Grazer Bahnhofsuhr tickt endlich wieder

Steiermark
05.12.2025 19:19
Die Uhr wurde am Freitag endlich repariert.
Die Uhr wurde am Freitag endlich repariert.(Bild: Christian Polansek)

Seit April war sie kaputt, zeigte konsequent zwei vor zwei. Gestern wurde die unter Denkmalschutz stehende große Uhr am Grazer Bahnhofsgebäude endlich repariert – pünktlich zum Start der Koralmbahn.

0 Kommentare

Mehr als ein halbes Jahr lang stand die Uhr am Bahnhofsgebäude der steirischen Landeshauptstadt still. Egal wie spät es war, die Uhr zeigte stets zwei vor zwei. Rechtzeitig zur Eröffnung der Koralmbahn am 12. Dezember wurde sie am Freitag endlich repariert und tickt jetzt wieder korrekt.

Die ungewöhnlich lange Dauer der Reparatur ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das 1956 erbaute Bahnhofsgebäude unter Denkmalschutz steht und somit auch die Uhr. Zudem ist sie mit quecksilberhaltigen Neon-Leuchtmitteln beleuchtet, die so heute nicht mehr verwendet werden dürfen.

Endlich funktioniert die Uhr am Bahnhofsgebäude wieder.
Endlich funktioniert die Uhr am Bahnhofsgebäude wieder.(Bild: Christian Polansek)

Am Ende brauchte es sechs Firmen, um die Uhr wieder in Gang zu setzen. Fahrgäste, die ab dem kommenden Wochenende auch mit der Koralmbahn unterwegs sein werden, brauchen nun aber zumindest keine Angst mehr vor Verwirrungen zu haben. Nachdem die Zeit lange stillstand, drehen die Zeiger nun wieder ihre Runden. Zwei vor zwei war sozusagen gestern. 

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.026 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.441 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.113 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf