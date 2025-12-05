Grazer Bahnhofsuhr tickt endlich wieder

Seit April war sie kaputt, zeigte konsequent zwei vor zwei. Gestern wurde die unter Denkmalschutz stehende große Uhr am Grazer Bahnhofsgebäude endlich repariert – pünktlich zum Start der Koralmbahn.
Mehr als ein halbes Jahr lang stand die Uhr am Bahnhofsgebäude der steirischen Landeshauptstadt still. Egal wie spät es war, die Uhr zeigte stets zwei vor zwei. Rechtzeitig zur Eröffnung der Koralmbahn am 12. Dezember wurde sie am Freitag endlich repariert und tickt jetzt wieder korrekt.
Die ungewöhnlich lange Dauer der Reparatur ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass das 1956 erbaute Bahnhofsgebäude unter Denkmalschutz steht und somit auch die Uhr. Zudem ist sie mit quecksilberhaltigen Neon-Leuchtmitteln beleuchtet, die so heute nicht mehr verwendet werden dürfen.
Am Ende brauchte es sechs Firmen, um die Uhr wieder in Gang zu setzen. Fahrgäste, die ab dem kommenden Wochenende auch mit der Koralmbahn unterwegs sein werden, brauchen nun aber zumindest keine Angst mehr vor Verwirrungen zu haben. Nachdem die Zeit lange stillstand, drehen die Zeiger nun wieder ihre Runden. Zwei vor zwei war sozusagen gestern.
