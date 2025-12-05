Grazer Bahnhofsuhr tickt endlich wieder

Am Ende brauchte es sechs Firmen, um die Uhr wieder in Gang zu setzen. Fahrgäste, die ab dem kommenden Wochenende auch mit der Koralmbahn unterwegs sein werden, brauchen nun aber zumindest keine Angst mehr vor Verwirrungen zu haben. Nachdem die Zeit lange stillstand, drehen die Zeiger nun wieder ihre Runden. Zwei vor zwei war sozusagen gestern.