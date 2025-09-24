Fluffig, knusprig, cremig: Croissant – upcycling

Unsere Patissière Sarah hat schon einmal in einer französischen Patisserie gearbeitet. Dabei lernte sie die gefüllten Croissants kennen, die sie heute zubereitet. Wenn euch vom Vortag noch Croissants übriggeblieben sind, dann ist das die beste Methode um sie wieder „zum Leben zu erwecken“. Gefüllt mit Mandelcreme oder Heidelbeercreme – einfach ein Traum.