Rezept der Woche

Fluffig, knusprig, cremig: Croissant – upcycling

Rezept der Woche
24.09.2025 15:30

Unsere Patissière Sarah hat schon einmal in einer französischen Patisserie gearbeitet. Dabei lernte sie die gefüllten Croissants kennen, die sie heute zubereitet. Wenn euch vom Vortag noch Croissants übriggeblieben sind, dann ist das die beste Methode um sie wieder „zum Leben zu erwecken“. Gefüllt mit Mandelcreme oder Heidelbeercreme – einfach ein Traum.

Upcycling: Croissants
Zutaten Basis-Vanillepudding:
250ml Milch, 50g Zucker, 1 Dotter, 25g Vanillepuddingpulver 
Zubereitung:
Pudding kochen und mit Frischhaltefolie abdecken, damit sich keine Haut bildet.

Mandel Croissants „Croissant aux amandes”
Zutaten Mandelcreme: 70 g weiche Butter, 50g Zucker, 100g gemahlene Mandeln, 2 EL Weizenmehl, 70g Vanillepudding, 30g Mandelblättchen, Staubzucker

Zubereitung: Für die Mandelcreme alle Zutaten miteinander glatt rühren und den Vanillepudding am Schluss einrühren (Zimmertemperatur). Die Croissants der Länge nach halbieren und die Creme auf eine Hälfte dressieren. Die Croissants zusammensetzen. Auf die Croissants noch etwas Creme dressieren und mit den Mandelblättchen bestreuen. Im Ofen bei 180°C Umluft etwa 10-12 Min backen, bis die Creme und die Mandelblättchen leicht gebräunt sind.

(Bild: krone.tv)

Heidelbeer Creme
Zutaten: 150g Obers, etwas Sahnesteif, 40g kalten Vanillepudding, etwas Staubzucker nach Geschmack, 2-3 EL Heidelbeermarmelade (am besten selbstgemacht)50g frische Heidelbeeren (optional)

Zubereitung: 
Obers mit Sahnesteif schlagen, Pudding und Marmelade dazugeben. Die Creme sollte aber dressierfähig sein. Die Croissants der Länge nach halbieren und mit einer dünnen Schicht Marmelade bestreichen. Dann die Creme darauf dressieren, mit frischen Heidelbeeren belegen und zusammensetzen. On Top etwas Creme und frische Heidelbeeren.

 

