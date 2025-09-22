Wiener schickt Arbeitskollegin (20) Foto mit Waffe

Weil sie keine Beziehung mit ihm wollte, soll ein 39-jähriger Wiener seiner jungen Arbeitskollegin (20) ein Foto mit einer Schusswaffe samt Drohung geschickt haben.
Als Polizisten in der Nacht auf Montag an seiner Wohnadresse aufkreuzten, eskalierte die Situation: Der Mann wurde aggressiv, ging mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los – und musste schließlich mit Körperkraft festgenommen werden.
Schreckschusspistole sichergestellt
Die Waffe – eine Schreckschusspistole – wurde sichergestellt. Außerdem bekam der Verdächtige ein Annäherungs- und Waffenverbot.
Verdächtiger könne sich nicht erinnern
In der Vernehmung zeigte sich der 39-Jährige wenig einsichtig: Er habe stark getrunken und könne sich an nichts erinnern, so seine Aussage. Die Frau vermutet als Motiv jedoch, dass der Mann nicht akzeptiert, dass sie keine Beziehung mit ihm will. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.
