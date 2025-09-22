Wiener schickt Arbeitskollegin (20) Foto mit Waffe

Verdächtiger könne sich nicht erinnern

In der Vernehmung zeigte sich der 39-Jährige wenig einsichtig: Er habe stark getrunken und könne sich an nichts erinnern, so seine Aussage. Die Frau vermutet als Motiv jedoch, dass der Mann nicht akzeptiert, dass sie keine Beziehung mit ihm will. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er auf freiem Fuß angezeigt.