Terminchaos! Pfeifen ÖTV-Damen nun auf Österreich?

Auch Billie-Jean-King-Cup-Kapitänin Marion Maruska zeigte sich enttäuscht: „Ich sehe das natürlich schon so, dass das für das österreichische Damentennis eine schwierige Situation ist. Weil natürlich unsere Spielerinnen haben jetzt nicht so viel Möglichkeit, bei so einem großen Turnier mitzuspielen wie beim WTA-500 in Linz. Und deshalb ist das natürlich verständlich, wenn sie da auch spielen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt im Vorfeld auch alles versucht, dass es nicht so kommt.“