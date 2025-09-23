Unschlagbar? Slowenin gibt Kletterwelt Rätsel auf

Sirenen heulen ohne Grund: Funksystem gehackt?
Die Kärntnerin Mattea Pötzi und die Tirolerin Flora Oblasser klettern nach dem Aus von Jessica Pilz bei der WM in Seoul ums erste Finale der Saison. Beide Goldmedaillen scheinen aber bereits im Vorfeld vergeben zu sein. . .
„Jeder rechnet damit, dass sie mit zwei Goldmedaillen nachhause fliegt“, sagt die Villacherin Mattea Pötzi über Ausnahmeathletin Janja Garnbret. Die Slowenin gibt der Kletter-Szene seit Jahren Rätsel auf, gilt als unschlagbar. Mit erst 26 Jahren ist Garnbret schon achtfache Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin. Seit 2024 gewann sie jeden (!) Bewerb, bei dem sie dabei war – insgesamt hat sie schon 49 Weltcupsiege.
