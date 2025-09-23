Unschlagbar? Slowenin gibt Kletterwelt Rätsel auf

„Jeder rechnet damit, dass sie mit zwei Goldmedaillen nachhause fliegt“, sagt die Villacherin Mattea Pötzi über Ausnahmeathletin Janja Garnbret. Die Slowenin gibt der Kletter-Szene seit Jahren Rätsel auf, gilt als unschlagbar. Mit erst 26 Jahren ist Garnbret schon achtfache Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin. Seit 2024 gewann sie jeden (!) Bewerb, bei dem sie dabei war – insgesamt hat sie schon 49 Weltcupsiege.