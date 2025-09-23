Vorteilswelt
Sensation Kap Verde

Teixeira und sein Traum von der WM in Amerika

Oberösterreich
23.09.2025 18:30
Bryan Teixeira im Afrika-Cup gegen Ägypten.
Bryan Teixeira im Afrika-Cup gegen Ägypten.

Beim LASK steht der Neuzugang in der Offensive derzeit noch etwas im Abseits, im kommenden Oktober will der Nationalspieler von Kap Verde aber das Ticket für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko lösen. Damit würde der kleine Inselstaat die ganz große Sensation schaffen.

Als Neo-LASK-Profi Bryan Teixeira am 9. September das Traumsolo seines Teamkollegen Livramento zum 1:0 in der Afrika-WM-Quali gegen Kamerun via Livestream verfolgte, muss man seine Jubelschreie wohl auch in der 5000 km entfernten Kap-Verde-Hauptstadt Praia gehört haben. Das Unmögliche war möglich geworden, die Quali für die WM in den USA, Kanada und Mexiko zu 99 Prozent fixiert.
Ein Punkt reicht
Denn niemand glaubt, dass die Inselkicker gegen Libyen und zu Hause gegen Prügelknabe Eswatini nicht zumindest einen Punkt einfahren werden. „Ich bin sehr glücklich über die Leistung der Mannschaft und ich denke, es ist verdient. Noch ist nichts entschieden, aber es gibt eine sehr große Chance, dass Kap Verde an seiner ersten Weltmeisterschaft teilnimmt – und das wäre wirklich historisch“, sagt Teixeira, der beim LASK noch auf seinen ersten Einsatz wartet und wegen schwieriger Zeiten in Deutschland bei Zweitligist Magdeburg zuletzt auch nicht fürs Nationalteam berücksichtigt worden war – nachdem er zuvor immerhin 17 Länderspiele absolviert hatte.“

