Teixeira und sein Traum von der WM in Amerika

Als Neo-LASK-Profi Bryan Teixeira am 9. September das Traumsolo seines Teamkollegen Livramento zum 1:0 in der Afrika-WM-Quali gegen Kamerun via Livestream verfolgte, muss man seine Jubelschreie wohl auch in der 5000 km entfernten Kap-Verde-Hauptstadt Praia gehört haben. Das Unmögliche war möglich geworden, die Quali für die WM in den USA, Kanada und Mexiko zu 99 Prozent fixiert.

Ein Punkt reicht

Denn niemand glaubt, dass die Inselkicker gegen Libyen und zu Hause gegen Prügelknabe Eswatini nicht zumindest einen Punkt einfahren werden. „Ich bin sehr glücklich über die Leistung der Mannschaft und ich denke, es ist verdient. Noch ist nichts entschieden, aber es gibt eine sehr große Chance, dass Kap Verde an seiner ersten Weltmeisterschaft teilnimmt – und das wäre wirklich historisch“, sagt Teixeira, der beim LASK noch auf seinen ersten Einsatz wartet und wegen schwieriger Zeiten in Deutschland bei Zweitligist Magdeburg zuletzt auch nicht fürs Nationalteam berücksichtigt worden war – nachdem er zuvor immerhin 17 Länderspiele absolviert hatte.“