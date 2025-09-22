Mann betrog eigene Firma um mehr als 100.000 Euro

Spielsucht hat einen 40-jährigen Angestellten einer Firma in Hall in Tirol offenbar in die Kriminalität getrieben. Der Mann soll mehrfach Kundenrechnungen fingiert und Gelder auf eigene Konten umgeleitet hatte. Der Schaden: mindestens 100.000 Euro!
Am Freitag wurde bei der Polizei in Hall angezeigt, dass es bei einer Firma zu Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungen eines Mitarbeiters gegeben hatte. Wie sich dann herausgestellt hat, fingierte der 40-jährige Angestellte seit März immer wieder Kundenrechnungen.
Auf freiem Fuß angezeigt
„Bisher konnten sieben Geschädigte und ein Gesamtschaden eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages festgestellt werden“, werden heißt es seitens der Polizei. Der Mann zeigt sich voll geständig, Gelder auf seine Konten umgeleitet zu haben. „Er gab an, das Geld aufgrund einer Spielsucht in nicht konzessionierten Online-Casinos verspielt zu haben“, so die Exekutive. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.
