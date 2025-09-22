Mann betrog eigene Firma um mehr als 100.000 Euro

Auf freiem Fuß angezeigt

„Bisher konnten sieben Geschädigte und ein Gesamtschaden eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrages festgestellt werden“, werden heißt es seitens der Polizei. Der Mann zeigt sich voll geständig, Gelder auf seine Konten umgeleitet zu haben. „Er gab an, das Geld aufgrund einer Spielsucht in nicht konzessionierten Online-Casinos verspielt zu haben“, so die Exekutive. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Anzeige auf freiem Fuß an.