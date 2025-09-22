Die zweite Auflage der „Krone“-Gesund-Tage!

Neue Gesundheitsstraße mit gratis Checks

Heuer neu: Die „Krone“-Gesundheitsstraße checkt die Besucher mit kostenlosen Tests vor Ort durch: Körperwertanalyse (Wasser-, Muskel-, Fettanteil) und Chairmassagen powered by Merkur Versicherung sind da genauso dabei wie, Sehtest, Fußbett-Scan u.v.m. sowie eine ganz wichtige Aktion: Am 11. Oktober ergänzt „Geben für Leben“ die Gesundheitsstraße. Dort kann man mit einem einfachen Mundabstrich seine Stammzellen typisieren lassen und damit eventuell das Leben einer an Leukämie erkrankten Person retten!