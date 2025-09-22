Die zweite Auflage der „Krone“-Gesund-Tage!

Vorteilswelt
22.09.2025 11:30
(Bild: Krone)

Mit viel buntem Programm und einer neuen Aktion startet die „Krone“ mit ihren Gesund-Tagen in der PlusCity in Pasching durch. Gleich eintragen und hinkommen: 9. bis 11. Oktober. Der Eintritt ist natürlich frei!

Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr, gehen die „Krone“-Gesund-Tage in der PlusCity in Pasching in die zweite Runde! Von 9. bis 11. Oktober warten wieder Aussteller aus Gesundheit, Wellness und Vorsorge, kann man ein Rettungsauto des Samariterbundes besichtigen und gibt’s am Event-Freitag umfassende Infos für alle Pflegeberuf-Interessierten.

Spannende Vorträge warten am Palmenplatz
Spannende Vorträge warten am Palmenplatz(Bild: Markus Wenzel)

Neue Gesundheitsstraße mit gratis Checks 
Heuer neu: Die „Krone“-Gesundheitsstraße checkt die Besucher mit kostenlosen Tests vor Ort durch: Körperwertanalyse (Wasser-, Muskel-, Fettanteil) und Chairmassagen powered by Merkur Versicherung sind da genauso dabei wie, Sehtest, Fußbett-Scan u.v.m. sowie eine ganz wichtige Aktion: Am 11. Oktober ergänzt „Geben für Leben“ die Gesundheitsstraße. Dort kann man mit einem einfachen Mundabstrich seine Stammzellen typisieren lassen und damit eventuell das Leben einer an Leukämie erkrankten Person retten!

Gratis-Tests vor Ort stellen zB auch einen möglichen Vitamin-Mangel fest.
Gratis-Tests vor Ort stellen zB auch einen möglichen Vitamin-Mangel fest.(Bild: Markus Wenzel)

Spannende Vorträge und ein Wellness-Gewinnspiel
Die Vortragsbühne mit Star-Gästen ist auch wieder dabei sowie ein Gewinnspiel vom EurothermenResort Hotel Miraverde in Bad Hall. Einfach vor Ort am „Krone“-Stand mitspielen oder gleich hier online teilnehmen.

Alle Infos und das Programm werden in den nächsten Wochen laufend ergänzt: krone.at/gesund-tage.

