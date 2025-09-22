Die zweite Auflage der „Krone“-Gesund-Tage!

Mit viel buntem Programm und einer neuen Aktion startet die „Krone“ mit ihren Gesund-Tagen in der PlusCity in Pasching durch. Gleich eintragen und hinkommen: 9. bis 11. Oktober. Der Eintritt ist natürlich frei!
Nach dem erfolgreichen Start im Vorjahr, gehen die „Krone“-Gesund-Tage in der PlusCity in Pasching in die zweite Runde! Von 9. bis 11. Oktober warten wieder Aussteller aus Gesundheit, Wellness und Vorsorge, kann man ein Rettungsauto des Samariterbundes besichtigen und gibt’s am Event-Freitag umfassende Infos für alle Pflegeberuf-Interessierten.
Neue Gesundheitsstraße mit gratis Checks
Heuer neu: Die „Krone“-Gesundheitsstraße checkt die Besucher mit kostenlosen Tests vor Ort durch: Körperwertanalyse (Wasser-, Muskel-, Fettanteil) und Chairmassagen powered by Merkur Versicherung sind da genauso dabei wie, Sehtest, Fußbett-Scan u.v.m. sowie eine ganz wichtige Aktion: Am 11. Oktober ergänzt „Geben für Leben“ die Gesundheitsstraße. Dort kann man mit einem einfachen Mundabstrich seine Stammzellen typisieren lassen und damit eventuell das Leben einer an Leukämie erkrankten Person retten!
Spannende Vorträge und ein Wellness-Gewinnspiel
Die Vortragsbühne mit Star-Gästen ist auch wieder dabei sowie ein Gewinnspiel vom EurothermenResort Hotel Miraverde in Bad Hall. Einfach vor Ort am „Krone“-Stand mitspielen oder gleich hier online teilnehmen.
Alle Infos und das Programm werden in den nächsten Wochen laufend ergänzt: krone.at/gesund-tage.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.