Wellness-Gewinnspiel

Ihr Wohlfühl-Aufenthalt im Hotel Miraverde

Gewinnspiele
19.09.2025 10:00
Willkommen im Hotel Miraverde Bad Hall
Willkommen im Hotel Miraverde Bad Hall(Bild: Robert Maybach)

Bei den „Krone“-Gesund-Tagen von 9. bis 11. Oktober in der PlusCity Pasching (OÖ) warten nicht nur zahlreiche Aussteller, Vorträge und kostenlose Checks, sondern auch ein tolles Wellness-Gewinnspiel vom EurothermenResort Bad Hall. Gleich hier mitspielen.

Im Einkaufstempel PlusCity (OÖ) stehen Glücksgefühle quasi auf der Tagesordnung, aber von 9. bis 11. Oktober wird hier auch auf die Gesundheit geachtet: Bei den „Krone“-Gesund-Tagen warten an allen drei Tagen Aussteller aus den Bereichen Wellness, Gesundheit und Vorsorge, gibt’s eine eigene Vortragsbühne mit Star-Gästen und (heuer neu) eine Gesundheitsstraße, in der man sich kostenlose Checks sichern kann. Ein Besuch am „Krone“-Stand lohnt sich auf alle Fälle: Dort kann man am großen Wellness-Gewinnspiel der EurothermenResorts teilnehmen – oder auch gleich hier online.

Wohlfühlen in der Therme und entspannen
Wohlfühlen in der Therme und entspannen(Bild: Robert Maybach)

Wohlfühlen schon ab der Anreise! 
Gesundheit und Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt des 4-Sterne-Hotels Miraverde in Bad Hall. Bei ihrem Aufenthalt in der oberösterreichischen Therme freuen sich die Gewinner über verschiedene Saunen, Thermalwasser-Indoorpool im hoteleigenen Wellness- und Relaxbereich mit Blick auf die weitläufige Parklandschaft und noch so einiges mehr:

  • 3 Tage, 2 ÜN für 2 Personen im DZ, Hotel Miraverde**** Bad Hall
  • Verwöhn-Halbpension mit Frühstücksbuffet bis 12 Uhr, süßen Köstlichkeiten am Nachmittag inkl. Kaffee und Tee und Verwöhn-Dinner abends
  • Ganztägige Thermennutzung am An- und Abreisetag

Einfach untenstehendes Formular ausfüllen und mit etwas Glück genießt man schon bald einen Wellness-Urlaub in Bad Hall. Eine Teilnahme ist bis 11. Oktober, 18 Uhr, möglich.

