Ihr Wohlfühl-Aufenthalt im Hotel Miraverde

Bei den „Krone“-Gesund-Tagen von 9. bis 11. Oktober in der PlusCity Pasching (OÖ) warten nicht nur zahlreiche Aussteller, Vorträge und kostenlose Checks, sondern auch ein tolles Wellness-Gewinnspiel vom EurothermenResort Bad Hall. Gleich hier mitspielen.
Im Einkaufstempel PlusCity (OÖ) stehen Glücksgefühle quasi auf der Tagesordnung, aber von 9. bis 11. Oktober wird hier auch auf die Gesundheit geachtet: Bei den „Krone“-Gesund-Tagen warten an allen drei Tagen Aussteller aus den Bereichen Wellness, Gesundheit und Vorsorge, gibt’s eine eigene Vortragsbühne mit Star-Gästen und (heuer neu) eine Gesundheitsstraße, in der man sich kostenlose Checks sichern kann. Ein Besuch am „Krone“-Stand lohnt sich auf alle Fälle: Dort kann man am großen Wellness-Gewinnspiel der EurothermenResorts teilnehmen – oder auch gleich hier online.
Wohlfühlen schon ab der Anreise!
Gesundheit und Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt des 4-Sterne-Hotels Miraverde in Bad Hall. Bei ihrem Aufenthalt in der oberösterreichischen Therme freuen sich die Gewinner über verschiedene Saunen, Thermalwasser-Indoorpool im hoteleigenen Wellness- und Relaxbereich mit Blick auf die weitläufige Parklandschaft und noch so einiges mehr:
Einfach untenstehendes Formular ausfüllen und mit etwas Glück genießt man schon bald einen Wellness-Urlaub in Bad Hall. Eine Teilnahme ist bis 11. Oktober, 18 Uhr, möglich.
Kommentare
