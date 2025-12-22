Kostenlose Checks und Fitnessprogramme im Murpark

Der Murpark wird zum Gesundheits-Hotspot! Am 16. und 17. Jänner 2026 finden die „Krone“-Gesund-Tage powered by Merkur Versicherung im Murpark Graz statt. Zwei Tage voller Experten-Tipps, Mitmachaktionen und Gesundheit zum Anfassen. Eintritt frei!
Die „Krone“ tourt mit ihren Gesund-Tagen durch ganz Österreich. Letzter Halt: Oberösterreich, nächster Halt: Steiermark! Alles rund um die Themen Wohlbefinden, Wellness und Gesundheit fassen die „Krone“-Gesund-Tage powered by Merkur Versicherung von 16. bis 17. Jänner im Murpark Graz zusammen.
Das hat die „Krone“ für Sie geplant:
Weitere vielfältige Angebote einfach ausprobieren: Fitnessstationen, Augen- und Hörtests, Demenz- und Vorsorgeberatung, spannende Vorträge und ein Gewinnspiel mit Erholungsurlauben.
Der Eintritt ist frei – einfach vorbeikommen! Alles Weitere finden Sie laufend ergänzt unter: krone.at/gesund-tage.
