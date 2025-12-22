Kostenlose Checks und Fitnessprogramme im Murpark

Die „Krone“ tourt mit ihren Gesund-Tagen durch ganz Österreich. Letzter Halt: Oberösterreich, nächster Halt: Steiermark! Alles rund um die Themen Wohlbefinden, Wellness und Gesundheit fassen die „Krone“-Gesund-Tage powered by Merkur Versicherung von 16. bis 17. Jänner im Murpark Graz zusammen.