„Joy“: Neue alte Disco für das Tiroler Unterland

Neuer Look und wohl neue Geschäftsmodelle

Eine Eröffnung im Oktober werde sich wohl nicht mehr ausgehen, noch sind wenige Abnahmen ausständig. „Ich denke, Anfang bis Mitte November ist realistisch.“ Präsentieren wird sich das „Joy“ zunächst im Après Ski-Style der ehemaligen „Partymaus“, 2026 soll es dann einen retro-modernen Look erhalten. Während Ori Hausverbote nicht mehr so schnell aussprechen will, bleibt der Eintritt ab 18 Jahren. Geöffnet wird an Freitagen, Samstagen und vor Feiertagen. „Niemand geht unter der Woche in die Disco“, begründet Ori. Er habe aber bereits Interessenten für eine anderweitige Nutzung der Location unter der Woche – etwa für Tanzkurse oder Weinverkostungen.