Zuschütten beendet Albtraum rund um Mega-Baugrube

Gemeinde Stans trauert erhofften Einnahmen nach

Auch für die Gemeinde Stans ist der Aupark ein schwer verdauliches Kapital. „Es wären rund 300 Arbeitsplätze entstanden. Jeder einzelne hätte der Gemeinde jährlich rund 1000 Euro gebracht“, rechnet Bürgermeister Huber grob vor. Mit dem Bescheid habe man ohnehin großzügig abgewartet. Nun strebt er – wie auch Riedmann – das Zuschütten der Grube in der winterlichen Niedrigwasserperiode an. Im Sommer hatte sich hier sogar ein See gebildet.