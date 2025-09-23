Warum Polizist gleich zweimal auf Lenker schoss

Es war ein Fall, der für Diskussionen gesorgt hat: Am 11. September verfolgte die Polizei in Rohrbach eine Stunde lang einen 61-Jährigen, der einer Bekannten seinen Suizid angekündigt und ihr seinen Revolver gezeigt hatte. Nach mehreren Anhalteversuchen konnte der Mühlviertler kurz vor 20 Uhr auf einer Wiese gestoppt werden. Laut den Beamten stieg der Mann aus dem Auto aus und richtete seine Waffe, trotz Aufforderung, diese niederzulegen, direkt auf die Polizisten. Daraufhin machte ein Polizist von seiner Dienstwaffe Gebrauch und traf den 61-Jährigen.