Warum Polizist gleich zweimal auf Lenker schoss

Wie konnte das passieren? Ein Mann ist so verzweifelt, dass er sich das Leben nehmen will. Er kündigt seinen Suizid an. Was macht die Polizei? Sie verfolgt den 61-Jährigen, stellt ihn schließlich und ein Beamter schießt ihn nieder. Nun soll das Einvernahmeprotokoll Klarheit in die Affäre bringen.
Es war ein Fall, der für Diskussionen gesorgt hat: Am 11. September verfolgte die Polizei in Rohrbach eine Stunde lang einen 61-Jährigen, der einer Bekannten seinen Suizid angekündigt und ihr seinen Revolver gezeigt hatte. Nach mehreren Anhalteversuchen konnte der Mühlviertler kurz vor 20 Uhr auf einer Wiese gestoppt werden. Laut den Beamten stieg der Mann aus dem Auto aus und richtete seine Waffe, trotz Aufforderung, diese niederzulegen, direkt auf die Polizisten. Daraufhin machte ein Polizist von seiner Dienstwaffe Gebrauch und traf den 61-Jährigen.
