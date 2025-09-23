Magistratsdirektor mit „rechten“ Fotos bedroht

Ermittlungen nach verwerflichen Fotos eingestellt

Im Magistrat Wels hatte es im Vorjahr tatsächlich Wirbel um Fotos von internen Feiern gegeben, auf denen zu sehen ist, wie einem Mann ein „Hitlerbart“ aufgeklebt wurde. Auf einem weiteren Foto sieht man, wie einer der Mitarbeiter seinen Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis zusammenführt. Dieses Zeichen steht in der Tauchersprache für „OK“, in rechtsextremen Kreisen ist es allerdings als „White Power“-Code bekannt. Ein weiteres Bild zeigt einen mutmaßlichen „Kühnen-Gruß“, eine Abwandlung des verbotenen Hitlergrußes.

Hitlerbart sei zu Belustigung gewesen

Die Staatsanwaltschaft Wels hat die Ermittlungsverfahren gegen mehrere Verdächtige mittlerweile eingestellt. Der Grund: Das Aufkleben eines Hitlerbarts habe demnach der „Belustigung der Beteiligten und nicht der Glorifizierung Hitlers“ gedient. Der vermeintliche „Kühnen-Gruß“ sei lediglich eine Anspielung auf den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und dessen „hanebüchene“ Rechtfertigung, er habe drei Bier bestellt, gewesen. Und das zweideutige Kreis-Zeichen aus Daumen und Zeigefinger sei im Kontext gesehen als Taucher-„OK“ auszulegen gewesen.