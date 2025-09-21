Vietnam siegt bei Putins ESC-Gegenveranstaltung

Sehr wohl gab es aber Propaganda aus dem Kreml. Vor 11.000 Zuschauern in der Konzerthalle Live Arena stellte Putin den aus Sowjetzeiten wiederbelebten Wettbewerb Intervision politisch in den Rahmen einer Kultur, die nicht vom Westen beherrscht wird. Unter den Teilnehmerländern waren frühere Sowjetrepubliken wie Belarus, Kasachstan oder Usbekistan, aber auch mit Russland befreundete Länder in der Staatengruppe BRICS wie China, Indien, Brasilien und Südafrika. Für das weltweite Publikum an den Fernsehschirmen wurde auf Russisch, Chinesisch und Englisch moderiert.