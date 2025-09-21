Hühner-Tinder könnte Tiere vor Schlachthof retten

Alle müssen vermittelt werden

Um das sicherstellen zu können, müssen Interessierte vor der Abholung am 27. September eine Beschreibung der Haltung und Fotos von den geforderten Begebenheiten schicken. „Die meisten Leute nehmen zwischen zwei und 20 Hennen bei sich zu Hause auf. Das Problem ist allerdings, wenn wir nicht für alle Tiere einen passenden Platz finden, können wir gar keine rausholen“, erklären die Organisatoren.