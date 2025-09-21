Vorteilswelt
Nicht mehr profitabel

Hühner-Tinder könnte Tiere vor Schlachthof retten

Oberösterreich
21.09.2025 15:00
200 bis 300 Hennen werden in Kopfing verschenkt.
200 bis 300 Hennen werden in Kopfing verschenkt.(Bild: Tschernuter)
Hühnerfreunde aufgepasst! Rund 800 braune Legehennen aus Kopfing hoffen auf eine Fortsetzung ihres noch jungen Lebens. Die Tiere sind etwa 19 Monate alt, für einen profitablen, landwirtschaftlichen Gebrauch sind sie damit aber schon zu alt. „Für die Industrie sind sie nicht mehr wertvoll, weil sie weniger Eier legen.

Nur schlachtfreie Plätze interessant
Sie können aber schon bis zu fünf oder sechs Jahre alt werden und sind daher noch ideal für Privatpersonen“, weiß Monika Tschernuter, die gemeinsam mit weiteren Tierfreunden die große Ausstallung organisiert. Die Legehennen werden übrigens nur an schlachtfreie Plätze mit untertags Freilauf und über Nacht raubtiersicherem Stall vermittelt.

Alle müssen vermittelt werden
Um das sicherstellen zu können, müssen Interessierte vor der Abholung am 27. September eine Beschreibung der Haltung und Fotos von den geforderten Begebenheiten schicken. „Die meisten Leute nehmen zwischen zwei und 20 Hennen bei sich zu Hause auf. Das Problem ist allerdings, wenn wir nicht für alle Tiere einen passenden Platz finden, können wir gar keine rausholen“, erklären die Organisatoren.

Infos für Interessierte
Aktuell sind noch zwischen 200 und 300 Hühner auf der Suche nach einem daheim. Die Retter hoffen, dass sich in dieser Woche noch zahlreiche Interessenten melden und so die Jungtiere doch noch vor der Fahrt in den Schlachthof retten. Kontaktnummer für Interessierte: 0660/1999 309.

