Ukrainisches Duo rettet Remis für Bischofshofen

„Bis zur 80. Minute hätte man gratulieren können“, sagte Wals-Grünau-Trainer Christoph Knaus nach dem 2:2 gegen Westliga-Konkurrent Bischofshofen. Die Flachgauer agierten sehr effizient, Dembele (37.) und Kadrija (62.) ließen Grünau vom nächsten Dreier träumen. Doch „zweite Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor“, meinte BSK-Macher Patrick Reiter. Dessen Team sich dann für den Aufwand belohnen konnte. Das ukrainische Duo bestehend aus Topstürmer Borsuk (82.) und Comebacker Kuksenko (91.) glich aus. Für Kuksenko war es der vierte Einsatz, sein erster Treffer seit seinem Kreuzbandriss vor rund einem Jahr.