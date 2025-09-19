Vorteilswelt
Regionalliga West

Ukrainisches Duo rettet Remis für Bischofshofen

Salzburg
19.09.2025 22:44
Traf erstmals seit seinem Kreuzbandriss: Bohdan Kuksenko (re.).
Traf erstmals seit seinem Kreuzbandriss: Bohdan Kuksenko (re.).(Bild: Tröster Andreas)

Wals-Grünau führte gegen Bischofshofen lange mit 2:0, kassierte aber spät den Ausgleich. Die Pongauer setzen bis Winter auf die Interimstrainer.

„Bis zur 80. Minute hätte man gratulieren können“, sagte Wals-Grünau-Trainer Christoph Knaus nach dem 2:2 gegen Westliga-Konkurrent Bischofshofen. Die Flachgauer agierten sehr effizient, Dembele (37.) und Kadrija (62.) ließen Grünau vom nächsten Dreier träumen. Doch „zweite Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor“, meinte BSK-Macher Patrick Reiter. Dessen Team sich dann für den Aufwand belohnen konnte. Das ukrainische Duo bestehend aus Topstürmer Borsuk (82.) und Comebacker Kuksenko (91.) glich aus. Für Kuksenko war es der vierte Einsatz, sein erster Treffer seit seinem Kreuzbandriss vor rund einem Jahr.

„Hohe Qualität“
In diesen 14 Minuten habe man laut Reiter „die hohe Qualität“ gesehen, die er in den kommenden Wochen wieder öfter bringen soll.

Einen neuen Trainer gibt es indes nicht. „Wir werden auf jeden Fall bis Winter den Prozess so weiterführen, lassen uns Zeit“, erklärt Reiter, der sich mit den Interimstrainern Laguns, Irsch und Safonov sehr zufrieden zeigt.

Seekirchen spielt gegen Hohenems, der FC Pinzgau will den Aufwärtstrend fortführen.

Regionalliga West: Wals-Grünau – Bischofshofen 2:2 (1:0). Tore: Dembele (37.), Kadrija (62.); Borsuk (82.), Kuksenko (90.).  Samstag: Seekirchen – Hohenems, Altach Juniors – Kufstein (beide 14.30), FC Lustenau – W. Innsbruck (15), Kitzbühel – Lauterach (16), Dornbirn – Schwarz (17), FC Pinzgau – Imst (17.30).

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
