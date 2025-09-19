Ukrainisches Duo rettet Remis für Bischofshofen

Wals-Grünau führte gegen Bischofshofen lange mit 2:0, kassierte aber spät den Ausgleich. Die Pongauer setzen bis Winter auf die Interimstrainer.
„Bis zur 80. Minute hätte man gratulieren können“, sagte Wals-Grünau-Trainer Christoph Knaus nach dem 2:2 gegen Westliga-Konkurrent Bischofshofen. Die Flachgauer agierten sehr effizient, Dembele (37.) und Kadrija (62.) ließen Grünau vom nächsten Dreier träumen. Doch „zweite Hälfte war es ein Spiel auf ein Tor“, meinte BSK-Macher Patrick Reiter. Dessen Team sich dann für den Aufwand belohnen konnte. Das ukrainische Duo bestehend aus Topstürmer Borsuk (82.) und Comebacker Kuksenko (91.) glich aus. Für Kuksenko war es der vierte Einsatz, sein erster Treffer seit seinem Kreuzbandriss vor rund einem Jahr.
„Hohe Qualität“
In diesen 14 Minuten habe man laut Reiter „die hohe Qualität“ gesehen, die er in den kommenden Wochen wieder öfter bringen soll.
Einen neuen Trainer gibt es indes nicht. „Wir werden auf jeden Fall bis Winter den Prozess so weiterführen, lassen uns Zeit“, erklärt Reiter, der sich mit den Interimstrainern Laguns, Irsch und Safonov sehr zufrieden zeigt.
Seekirchen spielt gegen Hohenems, der FC Pinzgau will den Aufwärtstrend fortführen.
Regionalliga West: Wals-Grünau – Bischofshofen 2:2 (1:0). Tore: Dembele (37.), Kadrija (62.); Borsuk (82.), Kuksenko (90.). Samstag: Seekirchen – Hohenems, Altach Juniors – Kufstein (beide 14.30), FC Lustenau – W. Innsbruck (15), Kitzbühel – Lauterach (16), Dornbirn – Schwarz (17), FC Pinzgau – Imst (17.30).
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.