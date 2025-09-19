Titelfavorit lässt gegen Thalgau Federn

„Von der Einstellung und der Bereitschaft war das überragend!“ Thalgau-Trainer Alexander Pilaj kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus, denn sein Team hat Titelfavorit Grödig auswärts 2:0 geschlagen. „Es war völlig verdient, der Matchplan ist perfekt aufgegangen“, meinte Pilaj nach dem vierten Saisonsieg – dem ersten in der Fremde. Grödigs Arsim Deliu war freilich gar nicht zufrieden: „Es war ein Tag zum Vergessen, uns ist zu wenig eingefallen.“