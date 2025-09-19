Titelfavorit lässt gegen Thalgau Federn

Überraschung in der Salzburger Liga! Titelfavorit Grödig musste sich daheim gegen Thalgau 0:2 geschlagen geben. Neuer Tabellenführer ist der SAK nach einem 2:2 gegen Hallein. Bramberg gewann trotz schlechter Leistung in Anthering.
„Von der Einstellung und der Bereitschaft war das überragend!“ Thalgau-Trainer Alexander Pilaj kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus, denn sein Team hat Titelfavorit Grödig auswärts 2:0 geschlagen. „Es war völlig verdient, der Matchplan ist perfekt aufgegangen“, meinte Pilaj nach dem vierten Saisonsieg – dem ersten in der Fremde. Grödigs Arsim Deliu war freilich gar nicht zufrieden: „Es war ein Tag zum Vergessen, uns ist zu wenig eingefallen.“
Ähnliche Worte gab Brambergs Bernhard Hanser von sich, obwohl die Pinzgauer in Anthering 3:2 gewinnen konnten. „Die Leistung war nicht gut, wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen.“
Bramberg konnte am Rupertiwochenende die Grödiger aber in der Tabelle überholen. Doch an der Spitze thront nun punktgleich mit Bramberg der SAK, der das direkte Duell für sich entscheiden konnte. Freitag reichte es für die Nonntaler gegen Hallein nur zu einem 2:2.
