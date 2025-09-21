Heuballenmaschine in Dornbirn fing Feuer

Die Vorarlberger Florianijünger mussten am Samstagnachmittag auf eine Weide in Dornbirn ausrücken, weil eine landwirtschaftliche Maschine überhitzt war und Feuer gefangen hatte.
Die Florianijünger mussten am Samstagnachmittag in Dornbirn-Ried ausrücken: Eine landwirtschaftliche Heuballenpresse hatte Feuer gefangen. Nachdem die Landwirte vor Ort die Situation erkannt hatten, versuchten sie unmittelbar, die Flammen mit Handfeuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Dank dieses beherzten Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.
Keine Verletzten
Die unterdessen alarmierten Einsatzmänner der Feuerwehr Dornbirn führten im Anschluss noch umfangreiche, professionelle Löscharbeiten durch. Um letzte Glutnester abzulöschen, musste das gesamte Heu in der Presse erst mühselig aus der Maschine entfernt werden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Dank des raschen Einschreitens konnte ein größerer Schaden verhindert werden.
