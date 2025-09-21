Heuballenmaschine in Dornbirn fing Feuer

Keine Verletzten

Die unterdessen alarmierten Einsatzmänner der Feuerwehr Dornbirn führten im Anschluss noch umfangreiche, professionelle Löscharbeiten durch. Um letzte Glutnester abzulöschen, musste das gesamte Heu in der Presse erst mühselig aus der Maschine entfernt werden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Dank des raschen Einschreitens konnte ein größerer Schaden verhindert werden.